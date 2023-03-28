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Общество

Николай Козловский: Держу на личном контроле ситуацию с паводком в городе

29.03.2023 15:27|ПсковКомментариев: 0

Глава Великих Лук Николай Козловский держит на личном контроле ситуацию с паводком в городе.

Фото: Николай Козловский / Telegram-канал

На сегодняшний день уровень воды в центральной водной артерии Великих Лук – реке Ловати – составляет 409 см. За сутки прибавилось 6 см воды. «Ситуация непростая, но не критическая», – отметил Николай Козловский в своем Telegram-канале.

Он указал, что опасным считается уровень в 450 см. Осложнить ситуацию может обильное выпадение осадков в виде дождя, снега и мокрого снега, которое фиксируется с 28 марта. На данный момент в городе есть локальные подтопления в частном секторе в районах рек Лазавицы, на набережной реки Ловати. Также на отдельных участках есть подтопления из-за большого количества талых вод.

В случае поступления заявок относительно таких подтоплений, силами подрядных организаций «Спецавтохозяйство» и «Зеленхоз» по возможности производится откачка затопленных участков спецтехникой.

«Также проводится расчистка водоотводных канав. Ликвидация последствий будет продолжена», - подчеркнул Николай Козловский.

Теги: #паводок
Источник: Псковская Лента Новостей
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