Застрелившего таксиста мужчину заключили под стражу в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.
Псковский городской суд рассмотрел ходатайство следователя по особо важным делам следственного отдела по городу Псков СУ СК России по Псковской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Псковской области, которому предъявили обвинение в совершении убийства водителя такси.
Суд ходатайство удовлетворил, избрав обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть по 26 мая 2023 года включительно.
Постановление в законную силу пока не вступило.