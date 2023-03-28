Общество

Застрелившего таксиста мужчину заключили под стражу в Пскове

Застрелившего таксиста мужчину заключили под стражу в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Псковский городской суд рассмотрел ходатайство следователя по особо важным делам следственного отдела по городу Псков СУ СК России по Псковской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Псковской области, которому предъявили обвинение в совершении убийства водителя такси.

Суд ходатайство удовлетворил, избрав обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть по 26 мая 2023 года включительно.

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Постановление в законную силу пока не вступило.