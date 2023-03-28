Досуг трудящихся: итоги форума работающей молодежи Псковской области

Второй региональный форум работающей молодежи Псковской области завершился в Пскове. На протяжении трех дней молодые люди из 18 муниципалитетов региона проходили насыщенную образовательную программу. Насколько активна псковская молодежь? Куда она трудоустраивается? Знает ли она свои права на рабочем месте и готова ли их отстаивать? На эти и другие вопросы ответили эксперты в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».
Доля безработицы среди молодежи на сегодняшний день в Псковской области составляет порядка 7-8%, рассказала и. о. председателя регионального комитета по труду и занятости Алена Трунова. «Это говорит о том, что это активная категория граждан, и в нашу службу занятости обращаются в основном люди постарше, кому сложно ориентироваться на рынке труда и нужно переквалифицироваться», - заметила она.
Большая часть выпускников образовательных учреждений начинает размещать резюме уже в марте, апреле – то есть еще до окончания учебы. При этом Алена Трунова отметила, что не так много молодежи после выпуска остается работать в Псковской области.
«По нашим официальным мониторингам, выпускников, которые не трудоустраиваются, у нас единичные случаи. У нас не так много молодежи, которая принимает решение оставаться и работать в Псковской области. Близость к крупным городам, Москве и Санкт-Петербургу, сказывается, ребята живут не в вакууме, они видят возможности роста, и занимают, возможно, не самые высокие позиции по должностям, но с более большой заработной платой», - рассказала Алена Трунова.
Те, кто остается в Псковской области, стараются трудоустраиваться в «понятные» сферы, продолжила и. о. председателя регионального комитета по труду и занятости. По ее словам, такая тенденция появилась в последние года и может быть вызвана, в частности, внешнеполитической ситуацией.
Трудоустраивается молодежь в различные сферы, в том числе на заводы и перерабатывающие предприятия. Конкретных предпочтений на сегодняшний день в комитете по труду не выделяют. При этом там отметили, что многие молодые люди уже во время учебы начинают участвовать во всевозможных проектах, повышая свою квалификацию и приобретая новые навыки, благодаря чему старт карьеры для них может начинаться не с самых низких должностей.
На площадке Второго регионального форума работающей молодежи Псковской области в этом году собрались порядка 80 человек, среди них молодые специалисты, работающие в бюджетной сфере, индивидуальные предприниматели, самозанятые и студенты.
Молодых людей разбили на три группы, в которых они проходили программу форума. С группой «внебюджетников» работал, в частности, заместитель председателя Псковского областного совета профессиональных союзов Андрей Стегний.
Он напомнил, что в программу форума, в частности, вошли лекция «Что нужно знать о трудовых правах каждому работнику?», викторина по охране труда, интерактив «Коллективный договор», а во второй день участники смогли посетить местные организации и предприятия – две площадки Северо-Западной инвестиционной компании – «Просторию» и «Двор Подзноева», а также Псковский хлебокомбинат.
В качестве примера он привел ситуацию с подбором кадров в «Дворе Подзноева», где работников на руководящие должности «выращивают» непосредственно в организации, а при приеме на работу смотрят, чтобы карьерный рост у соискателя выстраивался по траектории снизу вверх.
Также в рамках форума прошли пленарная сессия «Корпоративная культура в организациях», круглый стол «Лучшие практики работы с молодежью в организациях области» и другие мероприятия.
Главное достижение форума – то, что молодые люди в рамках программы узнали о новых возможностях разнообразить свой досуг, о различных проектах и программах, в том числе бесплатных, считает начальник отдела молодежной политики управления общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области Яна Васюцкая.
Также она добавила, что индивидуальные предприниматели, которые принимали участие в форуме в составе группы «внебюджетников», заинтересовались вступлением в Клуб молодых предпринимателей, который функционирует в Псковской области под эгидой проекта «Росмолодёжь. Бизнес».
Андрей Стегний отметил, что по итогам проведения форума организаторы получили только положительную обратную связь.
Практика проведения форума работающей молодежи распространяется по всей стране, планируется и Всероссийский форум. В Псковской области в свою очередь обязательно собираются проводить мероприятие в третий раз. Вероятно, следующий форум пройдет на базе одного из профсоюзных учреждений в регионе.
Ксения Иванова