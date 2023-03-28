Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
и снова в грязи
Оплата за ОДН с марта
форум работающей молодежи
Антон Минаков о работе ЛДПР
Господин Рейтингомер
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
Топ учебных заведений
досрочный выход на пенсию
Защита для псковских предпринимателей
о показаниях электросчётчика
Оазис здоровья под Псковом
построй дом своей мечты
Парк у реки Милевки
«Истфакт»: легендарные мечи Пскова
Договор с «Псковэнергосбыт»
как отдохнуть в Пскове и его окрестностях
 
 
 
ещё Общество 28.03.2023 07:000 В Европейской России начинается арктическое вторжение 29.03.2023 17:120 Танцующие лыжницы, горячий заезд в купальниках: чем удивил Energy in the mountain в Сочи 29.03.2023 17:090 50 преступлений выявили псковские полицейские в рамках операции «Быт» 29.03.2023 17:000 Запись детей в первые классы стартует в Псковской области с 1 апреля 29.03.2023 16:520 Последний участник Великой Отечественной войны умер в Пушкиногорском районе 29.03.2023 16:430 До -8 градусов похолодает в Псковской области 30 марта
 
 
 
Самое популярное 22.03.2023 12:4612 Директор псковской управляющей компании объяснила крупные суммы в квитанциях за март 24.03.2023 16:130 Река Великая вышла из берегов в Пскове. ФОТО 22.03.2023 10:448 Псковичи возмущены повышением квартплаты в три раза 25.03.2023 21:580 Популярная среди россиян привычка оказалась одним из признаков деменции 22.03.2023 09:573 Псковского бизнесмена и экс-депутата Аркадия Маркова приговорили к лишению свободы за экстремизм
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Досуг трудящихся: итоги форума работающей молодежи Псковской области

29.03.2023 15:47|ПсковКомментариев: 1

Второй региональный форум работающей молодежи Псковской области завершился в Пскове. На протяжении трех дней молодые люди из 18 муниципалитетов региона проходили насыщенную образовательную программу. Насколько активна псковская молодежь? Куда она трудоустраивается? Знает ли она свои права на рабочем месте и готова ли их отстаивать? На эти и другие вопросы ответили эксперты в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

 

Молодежь на рынке труда

Доля безработицы среди молодежи на сегодняшний день в Псковской области составляет порядка 7-8%, рассказала и. о. председателя регионального комитета по труду и занятости Алена Трунова. «Это говорит о том, что это активная категория граждан, и в нашу службу занятости обращаются в основном люди постарше, кому сложно ориентироваться на рынке труда и нужно переквалифицироваться», - заметила она.

Большая часть выпускников образовательных учреждений начинает размещать резюме уже в марте, апреле – то есть еще до окончания учебы. При этом Алена Трунова отметила, что не так много молодежи после выпуска остается работать в Псковской области.

«По нашим официальным мониторингам, выпускников, которые не трудоустраиваются, у нас единичные случаи. У нас не так много молодежи, которая принимает решение оставаться и работать в Псковской области. Близость к крупным городам, Москве и Санкт-Петербургу, сказывается, ребята живут не в вакууме, они видят возможности роста, и занимают, возможно, не самые высокие позиции по должностям, но с более большой заработной платой», - рассказала Алена Трунова.

Те, кто остается в Псковской области, стараются трудоустраиваться в «понятные» сферы, продолжила и. о. председателя регионального комитета по труду и занятости. По ее словам, такая тенденция появилась в последние года и может быть вызвана, в частности, внешнеполитической ситуацией.

«Желания и возможности рынка, к сожалению, не всегда совпадают. За последние несколько лет SMM-менеджеры, блогеры разбаловали ребят простотой входа в профессию. Ранее было много резюме, заявок на эти профессии, а сейчас их стало не так много, тенденция уходит», - сказала Алена Трунова.

Трудоустраивается молодежь в различные сферы, в том числе на заводы и перерабатывающие предприятия. Конкретных предпочтений на сегодняшний день в комитете по труду не выделяют. При этом там отметили, что многие молодые люди уже во время учебы начинают участвовать во всевозможных проектах, повышая свою квалификацию и приобретая новые навыки, благодаря чему старт карьеры для них может начинаться не с самых низких должностей.

Программа форума

На площадке Второго регионального форума работающей молодежи Псковской области в этом году собрались порядка 80 человек, среди них молодые специалисты, работающие в бюджетной сфере, индивидуальные предприниматели, самозанятые и студенты.

Молодых людей разбили на три группы, в которых они проходили программу форума. С группой «внебюджетников» работал, в частности, заместитель председателя Псковского областного совета профессиональных союзов Андрей Стегний.

«На мой взгляд, форум прошел очень хорошо – и с организационной точки зрения, и с точки зрения его наполнения. При составлении программы были учтены моменты, чтобы участники не были перегружены сильно теоретическими занятиями, хотя они тоже присутствовали», - рассказал Андрей Стегний.

Он напомнил, что в программу форума, в частности, вошли лекция «Что нужно знать о трудовых правах каждому работнику?», викторина по охране труда, интерактив «Коллективный договор», а во второй день участники смогли посетить местные организации и предприятия – две площадки Северо-Западной инвестиционной компании – «Просторию» и «Двор Подзноева», а также Псковский хлебокомбинат.

«Я считаю, что участникам было очень интересно посмотреть, как это все устроено, ведь это разные виды производств – непосредственно производство хлеба, комбинат, и сфера услуг. То есть спа, активный отдых - это "Простория", а непосредственно отели, размещение людей - это "Двор Подзноева". Это лидеры своих отраслей. Специалисты достаточно квалифицированно рассказали, как все устроено, каким образом происходит подбор персонала», - отметил зампредседателя Псковского облсовпрофа.

В качестве примера он привел ситуацию с подбором кадров в «Дворе Подзноева», где работников на руководящие должности «выращивают» непосредственно в организации, а при приеме на работу смотрят, чтобы карьерный рост у соискателя выстраивался по траектории снизу вверх.

Также в рамках форума прошли пленарная сессия «Корпоративная культура в организациях», круглый стол «Лучшие практики работы с молодежью в организациях области» и другие мероприятия.

Итоги и планы

Главное достижение форума – то, что молодые люди в рамках программы узнали о новых возможностях разнообразить свой досуг, о различных проектах и программах, в том числе бесплатных, считает начальник отдела молодежной политики управления общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области Яна Васюцкая.

«Нам удалось создать такие мини-сообщества в каждом районе из представителя бюджетной организации, внебюджетной сферы и студента. В рамках форума ребята проговаривали нам свои проблемы, формулировали их и предлагали нам. Вернувшись на места, они тоже продолжают работать в рамках своих сообществ. Что самое главное: ребята и все представители молодежи, которые были на форуме, не вовлечены активно в повестку молодежной политики в регионе. То есть это люди, которые работают 8-часовой рабочий день, приходят, зачастую, в семьи, и не вовлечены в какие-то мероприятия, акции, проекты. В рамках форума нам удалось им об этом рассказать. Причем не только про региональные мероприятия, но и федеральные, что самое главное. Участникам удалось узнать про федеральные программы, в которых совершенно бесплатно они могут принимать участие с пользой для себя», - сказала Яна Васюцкая.

Также она добавила, что индивидуальные предприниматели, которые принимали участие в форуме в составе группы «внебюджетников», заинтересовались вступлением в Клуб молодых предпринимателей, который функционирует в Псковской области под эгидой проекта «Росмолодёжь. Бизнес».

Андрей Стегний отметил, что по итогам проведения форума организаторы получили только положительную обратную связь.

«Через призму анализа прошедших мероприятий (участвую в них с 2008 года), я был очень приятно удивлен. Качественный состав участников был очень хороший. То есть ребята приехали с интересом, явно не под принуждением. Они приехали явно не просто в Пскове отдохнуть, они были настроены, заточены на работу. У них профессиональные, высокие компетенции. В плане защиты своих трудовых прав, понятно, Трудовой кодекс изучать в течение всего рабочего дня не у всех есть возможность. Но, тем не менее, когда проводили интерактивы по коллективным договорам, базовый знания у них были достаточно хорошие. И они с удовольствием воспринимали ту информацию, которую мы в процессе этой викторины и интерактива предоставляли. Позиция жизненная активная. И защищать свои трудовые права они готовы, и очень с большим желанием будут это делать, если возникнет необходимость», - поделился впечатлениями об участниках форума Андрей Стегний.

Практика проведения форума работающей молодежи распространяется по всей стране, планируется и Всероссийский форум. В Псковской области в свою очередь обязательно собираются проводить мероприятие в третий раз. Вероятно, следующий форум пройдет на базе одного из профсоюзных учреждений в регионе.

Ксения Иванова

Теги: #профсоюзы #облсовпроф #молодежь #работа
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли инициативу о запрете рекламы интимных услуг по всей России?
В опросе приняло участие 146 человек
29.03.2023, 17:150 Возможность изменения границ природных территорий обсудили в областном Собрании   29.03.2023, 17:120 Танцующие лыжницы, горячий заезд в купальниках: чем удивил Energy in the mountain в Сочи 29.03.2023, 17:090 50 преступлений выявили псковские полицейские в рамках операции «Быт» 29.03.2023, 17:000 Запись детей в первые классы стартует в Псковской области с 1 апреля
29.03.2023, 16:560 Свыше 20 вакансий открыты в «Псковавтодоре» 29.03.2023, 16:520 Последний участник Великой Отечественной войны умер в Пушкиногорском районе 29.03.2023, 16:430 До -8 градусов похолодает в Псковской области 30 марта 29.03.2023, 16:390 Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области снизилась на 14%
29.03.2023, 16:320 Более 30 спасателей ликвидировали последствия снегопада в Псковской области 29.03.2023, 16:300 Как найти свой карьерный трек: молодежи Пскова рассказали о перспективах работы в Tele2 29.03.2023, 16:260 Вопрос о предоставлении участков леса инвесторам рассмотрел экономический комитет областного Собрания 29.03.2023, 16:180 Туристский слет учащихся Союзного государства примет Псковская область
29.03.2023, 16:070 Почти 30 воинских захоронений требуют полномасштабного ремонта в Псковской области 29.03.2023, 15:570 «Армрестлинг»: Армен Мнацаканян vs Артур Гайдук. ВИДЕО 29.03.2023, 15:471 Досуг трудящихся: итоги форума работающей молодежи Псковской области 29.03.2023, 15:380 На важность уменьшения норматива, определяющего строительство вышки связи, обратил внимание Александр Братчиков
29.03.2023, 15:270 Николай Козловский: Держу на личном контроле ситуацию с паводком в городе 29.03.2023, 15:180 Кому и что должна оппозиция, обсудили участники «Армрестлинга» на «ПЛН FM» 29.03.2023, 15:060 Границы нового судебного участка уточнили в областном Собрании 29.03.2023, 15:010 Застрелившего таксиста мужчину заключили под стражу в Пскове
29.03.2023, 14:510 Концерт «Орган, дудук и кларнет» пройдет в Пскове 29.03.2023, 14:443 Экс-полицейский сломал 19 рёбер псковичке, которая просила о сексе – детали скандального дела 29.03.2023, 14:400 «Экосреда»: Кандидат химических наук Лариса Никольская о качестве питьевой воды в Пскове. ВИДЕО 29.03.2023, 14:252 Александр Котов: На любом объекте, где работы ведутся за счёт бюджетных средств, сроки следует соблюдать неукоснительно
29.03.2023, 14:230 Псковский театр драмы пригласили на международный фестиваль 29.03.2023, 14:110 Инициативу татарских коллег о порядке лекарственного обеспечения орфанников поддержали псковские депутаты 29.03.2023, 14:000 Кражу квадроцикла раскрыли в Гдовском районе 29.03.2023, 13:520 Великолукский «Транснефтемаш» посетили преподаватели из Москвы
29.03.2023, 13:490 Деятельности по дезинфекции и дератизации планируют лицензировать в Псковской области с 2025 года 29.03.2023, 13:360 Товарооборот между Псковской областью и Республикой Беларусь вырос на 25% 29.03.2023, 13:251 Принесет ли пользу муниципальная реформа, поспорили участники «Армрестлинга» на «ПЛН FM» 29.03.2023, 13:080 Уровень воды снижается в реке Великой в Пскове
29.03.2023, 13:020 Изменение бюджета территориального ФОМС на 2023 обсудил социальный комитет областного Собрания 29.03.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Армрестлинг»: Армен Мнацаканян vs Артур Гайдук 29.03.2023, 13:001 Бригадир Псковской дистанции пути умер на рабочем месте 29.03.2023, 12:540 Концерт ансамбля «Вереск» пройдет в печорском музее
29.03.2023, 12:380 Коммунальные службы Великих Лук работают в усиленном режиме 29.03.2023, 12:352 Профессия блогера начала терять популярность в Псковской области 29.03.2023, 12:190 Филиал «Россети Северо-Запад» в Псковской области перевели на особый режим работы 29.03.2023, 12:130 Муниципалитетам Псковской области расширят перечень условий для предоставления бюджетного кредита
29.03.2023, 12:090 Ярмарки трудоустройства пройдут в Пскове и Великих Луках 14 апреля 29.03.2023, 12:050 Депутаты Парламентского Собрания Союзного государства возложили цветы к Вечному огню в Великих Луках 29.03.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Экосреда» 29.03.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 29 марта
29.03.2023, 11:570 Бюджет территориального ФОМС на 2023 год планируют скорректировать 29.03.2023, 11:470 Два человека травмированы в результате ДТП с выездом на встречную полосу в Пскове. ФОТО 29.03.2023, 11:430 Областной дом молодежи появится в Пскове 29.03.2023, 11:411 Борис Елкин назвал дороги, которые отремонтируют в Пскове в 2023 году
29.03.2023, 11:370 Спортивные площадки построят в четырех районах Псковской области 29.03.2023, 11:320 Бизнес-центр продают в Пскове за 50 миллионов рублей 29.03.2023, 11:280 Представители Союзного государства оценили качество продукции великолукского «ЗЭТО» 29.03.2023, 11:260 Не так много молодежи после учебы остается в Псковской области – комитет по труду
29.03.2023, 11:150 О муниципальной реформе поспорят Армен Мнацаканян и Артур Гайдук в программе «Армрестлинг» 29.03.2023, 11:110 Почти 600 жителей Невельского района остаются без электроснабжения 29.03.2023, 11:080 Псковича задержали за кражу морепродуктов из магазина на улице Труда 29.03.2023, 11:040 Отчет региональной Счетной палаты за 2022 год заслушал бюджетный комитет областного Собрания
29.03.2023, 10:580 Начинается видеотрансляция брифинга об итогах II регионального форума работающей молодежи Псковской области 29.03.2023, 10:530 Дорожная обстановка ухудшилась в Невельском районе 29.03.2023, 10:461 Директора коммерческой организации оштрафовали в Пскове 29.03.2023, 10:430 Западный склон обвалился на городище Воронич в Псковской области
29.03.2023, 10:350 «Экосреда»: Кандидат химических наук Лариса Никольская о качестве питьевой воды в Пскове 29.03.2023, 10:320 Андрей Михеев: Успешная реализация проекта «Титан-Полимер» - хороший пример эффективного взаимодействия власти и бизнеса 29.03.2023, 10:290 Поддельную банкноту сбыл житель Новоржева в Пскове 29.03.2023, 10:190 Противоразмывные поезда дежурят в Псковской области во время паводка
29.03.2023, 10:070 Псковичи продолжают обогащать мошенников 29.03.2023, 10:010 Мужчин приглашают на съемки нового проекта «Блиндаж» в Псковской области 29.03.2023, 09:540 Псковский хлебокомбинат получит льготный кредит от Сбера по программе Минсельхоза 29.03.2023, 09:460 Региональный конкурс «Многодетная семья года» пройдет в Псковской области
29.03.2023, 09:340 Физра с барьерами 29.03.2023, 09:320 Умерла экс-главный архитектор города Пскова Любовь Николишина 29.03.2023, 09:301 Родителей хотят активнее привлекать к контролю за качеством горячего питания в школах 29.03.2023, 09:200 Два снаряда времен Великой Отечественной войны обнаружили в Псковской области
29.03.2023, 09:153 Фотофакт: Псковская инсталляция «Россия начинается здесь» не работает 29.03.2023, 09:010 Женщина погибла при пожаре в Себеже 29.03.2023, 09:000 Международная конференция к 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова пройдёт в Пскове 29.03.2023, 08:451 В России вводится обязательная маркировка пива
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru