Общество

Досуг трудящихся: итоги форума работающей молодежи Псковской области

Второй региональный форум работающей молодежи Псковской области завершился в Пскове. На протяжении трех дней молодые люди из 18 муниципалитетов региона проходили насыщенную образовательную программу. Насколько активна псковская молодежь? Куда она трудоустраивается? Знает ли она свои права на рабочем месте и готова ли их отстаивать? На эти и другие вопросы ответили эксперты в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

Молодежь на рынке труда

Доля безработицы среди молодежи на сегодняшний день в Псковской области составляет порядка 7-8%, рассказала и. о. председателя регионального комитета по труду и занятости Алена Трунова. «Это говорит о том, что это активная категория граждан, и в нашу службу занятости обращаются в основном люди постарше, кому сложно ориентироваться на рынке труда и нужно переквалифицироваться», - заметила она.

Большая часть выпускников образовательных учреждений начинает размещать резюме уже в марте, апреле – то есть еще до окончания учебы. При этом Алена Трунова отметила, что не так много молодежи после выпуска остается работать в Псковской области.

«По нашим официальным мониторингам, выпускников, которые не трудоустраиваются, у нас единичные случаи. У нас не так много молодежи, которая принимает решение оставаться и работать в Псковской области. Близость к крупным городам, Москве и Санкт-Петербургу, сказывается, ребята живут не в вакууме, они видят возможности роста, и занимают, возможно, не самые высокие позиции по должностям, но с более большой заработной платой», - рассказала Алена Трунова.

Те, кто остается в Псковской области, стараются трудоустраиваться в «понятные» сферы, продолжила и. о. председателя регионального комитета по труду и занятости. По ее словам, такая тенденция появилась в последние года и может быть вызвана, в частности, внешнеполитической ситуацией.

«Желания и возможности рынка, к сожалению, не всегда совпадают. За последние несколько лет SMM-менеджеры, блогеры разбаловали ребят простотой входа в профессию. Ранее было много резюме, заявок на эти профессии, а сейчас их стало не так много, тенденция уходит», - сказала Алена Трунова.

Трудоустраивается молодежь в различные сферы, в том числе на заводы и перерабатывающие предприятия. Конкретных предпочтений на сегодняшний день в комитете по труду не выделяют. При этом там отметили, что многие молодые люди уже во время учебы начинают участвовать во всевозможных проектах, повышая свою квалификацию и приобретая новые навыки, благодаря чему старт карьеры для них может начинаться не с самых низких должностей.

Программа форума

На площадке Второго регионального форума работающей молодежи Псковской области в этом году собрались порядка 80 человек, среди них молодые специалисты, работающие в бюджетной сфере, индивидуальные предприниматели, самозанятые и студенты.

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Молодых людей разбили на три группы, в которых они проходили программу форума. С группой «внебюджетников» работал, в частности, заместитель председателя Псковского областного совета профессиональных союзов Андрей Стегний.

«На мой взгляд, форум прошел очень хорошо – и с организационной точки зрения, и с точки зрения его наполнения. При составлении программы были учтены моменты, чтобы участники не были перегружены сильно теоретическими занятиями, хотя они тоже присутствовали», - рассказал Андрей Стегний.

Он напомнил, что в программу форума, в частности, вошли лекция «Что нужно знать о трудовых правах каждому работнику?», викторина по охране труда, интерактив «Коллективный договор», а во второй день участники смогли посетить местные организации и предприятия – две площадки Северо-Западной инвестиционной компании – «Просторию» и «Двор Подзноева», а также Псковский хлебокомбинат.

«Я считаю, что участникам было очень интересно посмотреть, как это все устроено, ведь это разные виды производств – непосредственно производство хлеба, комбинат, и сфера услуг. То есть спа, активный отдых - это "Простория", а непосредственно отели, размещение людей - это "Двор Подзноева". Это лидеры своих отраслей. Специалисты достаточно квалифицированно рассказали, как все устроено, каким образом происходит подбор персонала», - отметил зампредседателя Псковского облсовпрофа.

В качестве примера он привел ситуацию с подбором кадров в «Дворе Подзноева», где работников на руководящие должности «выращивают» непосредственно в организации, а при приеме на работу смотрят, чтобы карьерный рост у соискателя выстраивался по траектории снизу вверх.

Также в рамках форума прошли пленарная сессия «Корпоративная культура в организациях», круглый стол «Лучшие практики работы с молодежью в организациях области» и другие мероприятия.

Итоги и планы

Главное достижение форума – то, что молодые люди в рамках программы узнали о новых возможностях разнообразить свой досуг, о различных проектах и программах, в том числе бесплатных, считает начальник отдела молодежной политики управления общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области Яна Васюцкая.

«Нам удалось создать такие мини-сообщества в каждом районе из представителя бюджетной организации, внебюджетной сферы и студента. В рамках форума ребята проговаривали нам свои проблемы, формулировали их и предлагали нам. Вернувшись на места, они тоже продолжают работать в рамках своих сообществ. Что самое главное: ребята и все представители молодежи, которые были на форуме, не вовлечены активно в повестку молодежной политики в регионе. То есть это люди, которые работают 8-часовой рабочий день, приходят, зачастую, в семьи, и не вовлечены в какие-то мероприятия, акции, проекты. В рамках форума нам удалось им об этом рассказать. Причем не только про региональные мероприятия, но и федеральные, что самое главное. Участникам удалось узнать про федеральные программы, в которых совершенно бесплатно они могут принимать участие с пользой для себя», - сказала Яна Васюцкая.

Также она добавила, что индивидуальные предприниматели, которые принимали участие в форуме в составе группы «внебюджетников», заинтересовались вступлением в Клуб молодых предпринимателей, который функционирует в Псковской области под эгидой проекта «Росмолодёжь. Бизнес».

Андрей Стегний отметил, что по итогам проведения форума организаторы получили только положительную обратную связь.

«Через призму анализа прошедших мероприятий (участвую в них с 2008 года), я был очень приятно удивлен. Качественный состав участников был очень хороший. То есть ребята приехали с интересом, явно не под принуждением. Они приехали явно не просто в Пскове отдохнуть, они были настроены, заточены на работу. У них профессиональные, высокие компетенции. В плане защиты своих трудовых прав, понятно, Трудовой кодекс изучать в течение всего рабочего дня не у всех есть возможность. Но, тем не менее, когда проводили интерактивы по коллективным договорам, базовый знания у них были достаточно хорошие. И они с удовольствием воспринимали ту информацию, которую мы в процессе этой викторины и интерактива предоставляли. Позиция жизненная активная. И защищать свои трудовые права они готовы, и очень с большим желанием будут это делать, если возникнет необходимость», - поделился впечатлениями об участниках форума Андрей Стегний.

Практика проведения форума работающей молодежи распространяется по всей стране, планируется и Всероссийский форум. В Псковской области в свою очередь обязательно собираются проводить мероприятие в третий раз. Вероятно, следующий форум пройдет на базе одного из профсоюзных учреждений в регионе.

Ксения Иванова