Общество

Из-за распространения ОРВИ и гриппа в школах Псковской области закрыты 16 классов

16 классов в 12 образовательных организациях закрыты в Псковской области из-за распространения ОРВИ и гриппа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«В связи с заболеваемостью детей гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Псковской области закрыты 16 классов в 12 образовательных организациях», - сообщили в Роспотребнадзоре.

Помимо этого, полностью закрыта Бороусовская начальная школа филиала Гавровской средней школы в Пыталовском районе (отсутствуют семеро детей).