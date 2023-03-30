Общество

Бывшего пристава назначили мировым судьей в Новоржевском районе

Бывшего судебного пристава Олесю Незамаеву на три года назначили мировым судьей судебного участка №9 в Новоржевском районе. Такое решение приняли депутаты Псковской областного Собрания на сессии 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Олеся Незамаева родилась 11 февраля 1983 года. Специальность – юрист. Квалификационный класс – советник юстиции третьего класса. Стаж в юридической профессии более 12 лет 6 месяцев. Деятельностью начала заниматься в 2003 году в должности юриста центра социального обслуживания Локнянского района. Затем заняла должность судебного пристава в ФССП Локнянского района.

В ходе тайного голосования ее кандидатуру поддержали единогласно.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил Олесю Незамаеву с назначением и пожелал ей справедливого правосудия.