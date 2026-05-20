ЛДПР выслушает граждан по вопросам здравоохранения в Палкино 21 мая

Проект ЛДПР «Выездная приемная Слуцкого» продолжает работу в Псковской области. 21 мая региональное отделение ЛДПР во главе с координатором Антоном Минаковым работает в Палкинском муниципальном округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении.

Главная тема встречи — здравоохранение: «Мы знаем, с какими трудностями сталкиваются жители малых городов и сел: от очередей до нехватки узких специалистов и дефицита лекарств. Это недопустимо!» — отмечают в партии.

Прийти и рассказать о «наболевшем» можно будет с 09:00 до 12:00 по адресу: поселок Палкино, пересечение улиц Изборской и Псковской (возле д. 4/2 по улице Изборской).