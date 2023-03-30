Общество

Псковские депутаты поддержали изменения в федеральный закон о бесплатной юридической помощи

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали изменения в федеральные законы о бесплатной юридической помощи в РФ и об общих принципах орган публичной власти в субъектах РФ. Об этом с сессии регионального парламента 30 марта передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Нововведения обязывают власти субъектов оплачивать услуги нотариусов, которые выдают доверенность адвокатам, представляющим интересы получателей бесплатной юридической помощи в суде.

Предложенные изменения направлены на дополнительную социальную защиту граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, так как отсутствие финансовых средств на оформление доверенностей может ограничить их доступ к правосудию и лишить возможности защищать свои права и законные интересы.

Кроме того, депутаты поддержали законопроект, который дополняет перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи.

Так, предлагаются предоставить право на получение бесплатной юридической помощи военнослужащим, принимавшим (принимающим) участие в специальной военной операции или принимавшим (принимающим) участие в защите приграничных территорий Российской Федерации, мобилизованным гражданам, добровольцам, а также членам семей указанных граждан.

«Я думаю, это наше общее гражданское спасибо нашим ребятам, нашим участникам СВО и членам их семей», - оценил законопроект председатель комитета по законодательству Алексей Севастьянов и назвал инициативу оправданной и своевременной.

Кроме того, предлагается расширить перечень случаев, при которых государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, осуществляют правовое консультирование граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, и составляют для них заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера, дополнив его следующими случаями: