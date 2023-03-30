Общество

Участковых не хватает в Псковской области – Владимир Кузь

Участковых уполномоченных полиции не хватает в Псковской области. Такое мнение заместитель председателя комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания, депутат по одномандатному округу №7, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь озвучил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Жаль, что начальник псковского УМВД (Алексей Овсянников – ред.) не затронул тему с участковыми. Очень много обращений у нас именно по участковым, по их работе. Люди их не видят, если честно, участковых практически не видят», - прокомментировал Владимир Кузь отчет начальника регионального управления МВД России, который был зачитан на сессии Псковского областного Собрания 30 марта.

Парламентарий, говоря о значимости участкового на селе, назвал сотрудника полиции «вторым главой волости». «К главе волости ты идешь за чем-то хорошим, а к участковому за чем-то плохим, с чем-то разбираться. И в принципе участковый, в первую очередь, занимается профилактикой преступлений на селе. А там в основном какие-то мелкие бытовые преступления. Ну, не хватает у нас участковых, объективно, на мой взгляд», - выразил мнение Владимир Кузь.

Депутат отметил рост преступлений в сфере дистанционного мошенничества и ситуацию с оборотом наркотиков. Он подчеркнул, что это большие проблемы, требующие проработки.