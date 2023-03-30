Яровой сев на площади около миллиона гектаров выполнили в России. По словам министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, темпы сева почти в два раза выше прошлогодних.
Глава Минсельхоза РФ отметил, что активный сев проводят южные регионы России и Северный Кавказ. Также в поля начали выходить аграрии центральной части России, в ближайшее время к ним присоединится Поволжье, пишет RuNews24.ru.
Всего в 33 регионах России начались весенние полевые работы. На данный момент на площади 8,4 миллиона гектаров подкормлены озимые.