 
Общество

Скончалась преподаватель великолукской музыкальной школы Татьяна Дормидонтова

0

Преподаватель великолукской Детской музыкальной школы им. М.П.Мусоргского Татьяна Дормидонтова скончалась 8 октября, сообщается в группе музыкальной школы в соцсети «ВКонтакте».

Татьяна Дормидонтова проработала в школе более 30 лет.

«Администрация и коллектив детской музыкальной школы приносит глубокие соболезнования ее родным и близким. Татьяна Александровна была чутким и талантливым педагогом, более 30 лет посвятила свою жизнь музыке и музыкальному образованию подрастающего поколения. Сочетание педагогического такта и профессионализма в работе, позволяли найти подход к детям и родителям, она всегда старалась воплотить в жизнь все креативные музыкальные желания своих учеников. Татьяна Александровна навсегда останется в нашей памяти как любящая дочь и мама, как тонкий и талантливый музыкант, светлый, добрый и дружелюбный человек», - отметили в коллективе школы.

Отпевание состоится 10 октября, в 12.00 в Свято-Вознесенском соборе. Похоронена Татьяна Дормидонтова будет на кладбище «Боровицы» в Зеленой зоне.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026