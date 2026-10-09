Скончалась преподаватель великолукской музыкальной школы Татьяна Дормидонтова

Преподаватель великолукской Детской музыкальной школы им. М.П.Мусоргского Татьяна Дормидонтова скончалась 8 октября, сообщается в группе музыкальной школы в соцсети «ВКонтакте».

Татьяна Дормидонтова проработала в школе более 30 лет.

«Администрация и коллектив детской музыкальной школы приносит глубокие соболезнования ее родным и близким. Татьяна Александровна была чутким и талантливым педагогом, более 30 лет посвятила свою жизнь музыке и музыкальному образованию подрастающего поколения. Сочетание педагогического такта и профессионализма в работе, позволяли найти подход к детям и родителям, она всегда старалась воплотить в жизнь все креативные музыкальные желания своих учеников. Татьяна Александровна навсегда останется в нашей памяти как любящая дочь и мама, как тонкий и талантливый музыкант, светлый, добрый и дружелюбный человек», - отметили в коллективе школы.

Отпевание состоится 10 октября, в 12.00 в Свято-Вознесенском соборе. Похоронена Татьяна Дормидонтова будет на кладбище «Боровицы» в Зеленой зоне.