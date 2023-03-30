Общество

Эксперты составили топ вакансий для псковичей, которые хотят трудиться удаленно

Формат удаленной работы сегодня предлагают почти 60 тысяч вакансий по всей России, на которые могут откликнуться жители Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

Согласно одному из недавних исследований сервиса, большая часть жителей СЗФО (69%) считает, что главное преимущество работы на «удаленке» – это экономия времени и денег на дорогу до работы. Больше трети опрошенных в СЗФО (33%) считает, что благодаря дистанционному формату остается больше времени на сон, отдых и общение с близкими.

Эксперты составили топ вакансий для соискателей, которые хотят трудиться удаленно: