Эксперты составили топ вакансий для псковичей, которые хотят трудиться удаленно

Формат удаленной работы сегодня предлагают почти 60 тысяч вакансий по всей России, на которые могут откликнуться жители Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.
Согласно одному из недавних исследований сервиса, большая часть жителей СЗФО (69%) считает, что главное преимущество работы на «удаленке» – это экономия времени и денег на дорогу до работы. Больше трети опрошенных в СЗФО (33%) считает, что благодаря дистанционному формату остается больше времени на сон, отдых и общение с близкими.
Эксперты составили топ вакансий для соискателей, которые хотят трудиться удаленно:
- Программист 1C, от 160 000 рублей до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/78000115
- Chief of Information Technology/ CCO, до 600 000 рублей до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/78279612
- Веб-дизайнер, до 130 000 рублей до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/78337861
- Финансовый советник, от 200 000 рублей на руки, https://hh.ru/vacancy/75786712
- Системный аналитик, от 80 000 рублей на руки, https://hh.ru/vacancy/78436319
- Аккаунт-менеджер в IT-компанию, от 80 000 рублей на руки, https://hh.ru/vacancy/78436319
- Менеджер по B2B продажам на английском языке, от 100 000 рублей на руки, https://hh.ru/vacancy/77449494
- Персональный ассистент со-основателя компании, до 130 000 рублей на руки, https://.hh.ru/vacancy/77331318
- Главный бухгалтер, до 150 000 рублей до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/78472020
- Руководитель отдела обучения и развития персонала, до 200 000 рублей на руки, https://hh.ru/vacancy/78395773.