Общество

На строительство тепловых сетей в военном городке «Остров-3» выделят 600 млн рублей

Работы по строительству тепловых сетей в военном городке «Остров-3» одобрены на федеральном. Планы работы и первоочередные задачи губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с председателем комитета по строительству и ЖКХ Сергеем Граховым. Об этом Михаил Ведерников написал в своем Telegram-канале.

«Коммунальная инфраструктура в целом справилась с наплывом стихии. Системы отопления, водоснабжения и канализации в основном работают в штатном режиме, остановок в подаче тепла в дома граждан нет. Ведётся работа по ликвидации последствий паводка. Поручил с Главами муниципальных образований адресно отработать все обращения граждан – в частности, поступали жалобы о сложностях с водоснабжением поселка Родина», – написал Михаил Ведерников.

Также на встрече обсудили пятилетнюю программу модернизации коммунальной инфраструктуры области. На федеральном уровне уже одобрены работы по строительству тепловых сетей в военном городке «Остров-3». На эти цели регион получит 600 млн рублей.

Начинали работу по участию во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства. Отобраны 83 общественные территории, из которых жители выберут 35 для проведения благоустройства в следующем году. Старт голосования –15 апреля.