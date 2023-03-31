Общество

Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Прессинг», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Темой нового выпуска станет доверие к СМИ.

Поводом для разговора в студии стали данные социологов, согласно которым в российском обществе выросло уважение к журналистам, а россияне стали выше оценивать их профессионализм, увеличилось число тех, кто считает российских журналистов объективными и оказывающими положительное влияние на жизнь страны.

Ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко поговорят о том, что стоит за данными социологов, насколько на них можно опираться, стала ли лучше работать госпропаганда, сколько должно быть правильных мнений и есть ли смысл верить СМИ.

Трансляция завершена.