Общество

Более 1000 заявлений о предоставлении льгот по имущественным налогам подали псковичи с начала 2023 года

Налогоплательщики Псковской области представили уже 1196 заявлений о предоставлении льгот по имущественным налогам за 1 квартал 2023 года. В том числе, гражданами - 915 заявлений, организациями, имеющими на территории региона объекты налогообложения, – 281 заявление. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Около 80% заявлений было представлено в электронном виде посредством сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» и по телекоммуникационным каналам связи.

УФНС России по Псковской области напоминает, что узнать о праве на налоговые льготы по имущественным налогам можно с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», размещенного на сайте ФНС России.

Получить дополнительную информацию можно на сайте ФНС России в разделе «Новый порядок налогообложения имущества организаций» или по телефону Единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22.

С целью разъяснения налогоплательщикам порядка представления налоговых льгот при налогообложении имущества, земельных участков и транспортных средств, налоговыми органами Псковской области в 1 квартале 2023 года была проведена информационная кампания. В ходе ее консультационные материалы распространялись через местные и региональные СМИ, проводились онлайн-вебинары с участием специалистов УФНС России по Псковской области, а также индивидуальное информирование.