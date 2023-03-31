Общество

Необратимые изменения в мозге: как вейпы влияют на псковских школьников и почему их хотят запретить

«Да это почти так же безвредно, как пар из чайника!» - пожалуй, именно так успокаивают себя и окружающих некоторые вейперы, пуская в воздух облака дыма с ягодными, мятными, лимонадными и ещё Бог весть какими ароматами. Но это далеко не так. Электронные сигареты, которыми всерьёз увлеклись современные подростки, могут вызвать целый букет болезней.

Чем именно «сигаретозаменители» опасны для здоровья? Контролируют ли эту напасть в школах? И правда ли, что вейпы и «электронки» намерены запретить? Разбирался «МК в Пскове». Подробности здесь>>>