Общество

Псковский губернатор призвал приложить все усилия для формирования запаса жизненно важных ресурсов

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности состоялось в правительстве Псковской области в пятницу, 31 марта, под председательством губернатора Михаила Ведерникова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства.

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Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Участники заседания проанализировали состояние резервов материальных ресурсов для ликвидации возможных ЧС, а также обсудили план накопления этих ресурсов в этом году. Например, в настоящее время в полном объеме от плановых показателей регион уже укомплектован средствами малой механизации и почти на 100% обеспечен необходимый запас медикаментов, отметили в правительстве.

После рассмотрения поступивших предложений губернатор дал поручения профильным специалистам в части формирования необходимого запаса материальных ресурсов и определения мест хранения.

«Наша общая задача — выработать конкретные меры и приложить исчерпывающиеся усилия для формирования необходимого запаса жизненно важных ресурсов. Их достаточность, четкое планирование и организация снабжения позволит нам в случае необходимости оперативно устранить непосредственную опасность для жизни и здоровья людей и ликвидировать возможную ЧС, минимизировав ее масштаб», — заключил Михаил Ведерников.