Общество

МЧС провело противопожарный рейд в Великих Луках

2 апреля сотрудниками Главного управления МЧС России по Псковской области проведен профилактический рейд в жилом секторе города Великие Луки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по региону, в ходе мероприятия особое внимание было уделено требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к отопительным приборам, их дымоходам, бытовым газовым приборам и электрической проводке. Гражданам разъяснены меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности.

Кроме того, сотрудники МЧС распространили листовки о мерах пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования и памятки о действиях в случае обнаружения пожара.