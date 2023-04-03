Общество

Бесплатную проверку бытовых тонометров организуют в Пскове и Великих Луках

В преддверии Всемирного дня здоровья Псковская область присоединится к Всероссийской акции «Будь уверен! Будь здоров!», в ходе которой жители региона смогут проверить точность своего тонометра. Мероприятия акции пройдут в период с 5 по 7 апреля в Пскове и Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В рамках акции специалисты системы Росстандарта на безвозмездной основе проведут прием граждан, чтобы провести контроль выходных параметров бытовых тонометров артериального давления. По итогам поверки оборудования, метрологи дадут не только заключение о показаниях тонометра, но и советы по устранению неисправности.

В Пскове с 5 по 7 апреля бытовые тонометры на проверку можно принести с 9:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Советская набережная, 10. Телефон для справок: (8112) 72-02-11.

В Великих Луках жители региона могут проверить точность своих бытовых приборов для измерения артериального давления с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по адресу: улица Некрасова, 8. Телефон для справок: (81153) 3-64-25.

Напомним, Всероссийскую акцию «Будь уверен! Будь здоров!» на территории России проводит Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии и подведомственные организации. Акция стартовала пять лет назад в качестве пилотного проекта в Сибирском, Дальневосточном и Уральском федеральных округах и уже в третий раз проходит по всей стране. За время ее проведения с 2018 года было проверено более 60 тысяч приборов, около 10% из которых показали какие-либо отклонения от заявленных производителем технических и метрологических характеристик и рекомендованы к замене.