Сотрудники Росгвардии посетили Печорский центр помощи детям

Печорский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей посетили сотрудники ОМОН «Кром» управления Росгвардии по Псковской области в рамках всероссийской акции «Каникулы с Росгвардией» и в преддверии Международного дня защиты детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Работники передали воспитанникам центра подарки от личного состава регионального управления Росгвардии. В ходе встречи сотрудник ОМОН ознакомил ребят с основными задачами, возложенными на специальные подразделения ведомства.

Особое внимание в ходе беседы было уделено юбилейным датам в истории ведомства, в 2026 году отмечается 10-летие со дня образования Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и 215-я годовщина образования войск правопорядка.