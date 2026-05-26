16,2 тонны манго не пустили в Россию на границе в Псковской области из-за нестыковки в документах

Карантинный фитосанитарный контроль 16,2 тонны свежего манго провел государственный инспектор управления Россельхознадзора на российско-латвийской границе в ФКП Убылинка, расположенном в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

В ходе осмотра специалист ведомства установил, что сведения, указанные на маркировке о наименовании продукции и стране происхождения (Эквадор), не соответствуют данным в фитосанитарном сертификате (Кот-д’Ивуар). Следовательно, фитосанитарный сертификат признается не подтверждающим соответствие ввозимой партии подкарантинной продукции предъявляемым карантинным фитосанитарным требованиям.

Ввоз партии манго на территорию Российской Федерации запрещен.