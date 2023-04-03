Общество

Воспитанники «Зубренка» посетили экскурсию в Псковском филиале университета ФСИН

Воспитанники военно-патриотического клуба «Зубренок» побывали на экскурсии в Псковском филиале университета ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

В сопровождении -руководителя клуба «Зубренок» центра «Патриот» Андрея Мусатова подростки познакомились с историей образовательной организации, прошли по внутренней территории, побывали в спортивном зале и учебных аудиториях.

Экскурсию для гостей провел старший инспектор группы воспитательной и социальной работы с личным составом Псковского филиала университета ФСИН России Максим Григорьев. Он познакомил ребят с условиями обучения и проживания курсантов, подробно объяснил, кто и каким образом может претендовать на места за счет средств федерального бюджета и по договорам об оказании образовательных услуг. При посещении музейной экспозиции рассказал об основных этапах развития и становления учебного заведения.

Мероприятие продолжилось в актовом зале. После просмотра ознакомительного видеоролика об образовательной организации воспитанники клуба «Зубренок» смогли задать сотрудникам УИС интересующие их вопросы.

«То, что на территории нашей области дислоцировано профильное учреждение высшего образования – большой плюс. У многих наших подопечных еще есть время на раздумье. Возможно, вскоре кто-то из них примет верное решение и наденет курсантские погоны», - отметил сотрудник ОСН «Зубр» Андрей Мусатов.