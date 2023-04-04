Общество

Продукцию себежской колонии представили на международном фестивале

Международный фестиваль декоративно-прикладного творчества «День ремесленников Себежского края» и выставка-ярмарка «Кладовая мастерства» прошли в Себеже в рамках празднования Дня единения народов России и Белоруссии. Среди многочисленных участников – исправительная колония № 3, расположенная в поселке Идрица, с продукцией художественной деревообработки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Вниманию посетителей фестиваля были представлены изделия, в которых воплотились творческие идеи осужденных. Деревянный декор можно использовать для оформления внутренних интерьеров помещений, а также в качестве дополнения к ландшафтному дизайну домов и приусадебных участков. В процессе осмотра экспозиции все желающие имели возможность ознакомиться с выставочными образцами, каталогом выпускаемой продукции, а также получить подробные консультации о производимых товарах.

Переработка древесины является одним из основных видов деятельности ИК-3, а наиболее популярным направлением - резьба по дереву. У производства исправительного учреждения довольно большой ассортимент продукции, которая знакома жителям не только Себежского района, но и близлежащих городов.