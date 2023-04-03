Общество

Новый фельдшерско-акушерский пункт заработал в псковской Черехе

Структурное подразделение Псковской межрайонной больницы — учреждение доврачебной первичной медико-санитарной помощи в деревне Череха Псковского района посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Здание построено с нуля по нацпроекту «Здравоохранение». Местные жители могут обратиться за медицинской помощью, консультацией врача-специалиста, сделать профилактическую прививку и пройти диспансеризацию на передвижном диагностическом комплекеа «Флюмам».

Глава региона оценил качество объекта, условия работы персонала и приема пациентов. В фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) оборудовали фельдшерский, смотровой и процедурный кабинеты, место для хранения лекарственных средств, комнату отдыха персонала и просторный санузел, который приспособлен и для маломобильных граждан.

Качество исполнения строительных и отделочных работ в здании губернатор оценил высоко. «Светло, тепло, чисто», — прокомментировал Михаил Ведерников. Отдельно он отметил благоустройство и организацию прилегающей территории. Подрядчик предусмотрел пандус, парковочные места для автотранспорта, велосипедов и детских колясок.

Черехинский ФАП обслуживает 11 населенных пунктов Псковского района в радиусе 2 км, где живут 3 тысячи человек.

Сейчас в подразделении работает только фельдшер. В ближайшее время сюда планируется привлечь акушера. В перспективе — трудоустройство второго фельдшера. Прежнее помещение ФАПа, по поручению губернатора Михаила Ведерникова, переоборудуют для жилья. Уже выполняются проектные работы по перепланировке, впереди — ремонт. Медработники и местные жители поблагодарили губернатора Михаила Ведерникова и профильный комитет за организацию современного и комфортного медучреждения.

ФАП в деревне Череха Псковского района построен в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Псковской области» за счет средств национального проекта «Здравоохранение». Всего в регионе по нацпроекту создан 21 модульный ФАП. Все они получили лицензии, успешно функционируют и обслуживают более 9 тысяч человек — жителей 270 населенных пунктов.