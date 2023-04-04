Общество

Тренировка по действиям в случае пожара прошла в псковском управлении Росгвардии

Практическая тренировка по действиям в случае возникновения пожара прошла в управлении Росгвардии по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Росгвардейцы отработали порядок эвакуации личного состава из здания, взаимодействия дежурной службы управления с подразделениями пожарной охраны, действия нештатного пожарного расчета.

Личному составу напомнили основные требования пожарной безопасности, правила пользования первичными средствами пожаротушения. По согласованию с главным управлением МЧС России по Псковской области, к тренировке привлекались подразделения городской пожарной охраны.

В ведомстве добавили, что сегодня, 4 апреля, отмечают День образования ведомственной пожарной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации. В 2017 году приказом Росгвардии было утверждено положение о ведомственной пожарной охране войск национальной гвардии.