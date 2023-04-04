Общество

Более 15 тысяч детей отдохнут летом в лагерях Псковской области

Заседание региональной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей прошло 4 апреля. Совещание провела первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Участники совещания обсудили подготовку детских оздоровительных лагерей к работе, меры по обеспечению безопасности, по организации медицинского обслуживания, наполнение досуговой и воспитательной программ и другие рабочие вопросы.

Всего за время летней оздоровительной кампании в Псковской области планируется оздоровить 15 тысяч детей. Директор регионального Центра детского отдыха и оздоровления Татьяна Богданова рассказала, что всего в области к работе готовятся 173 оздоровительных лагеря, из которых 12 — загородные, один палаточный и 157 — с дневным пребыванием. На организацию отдыха и оздоровления из регионального бюджета в этом году выделено около 80 млн рублей. Начало оздоровительного сезона запланировано на конец мая.

В рамках подготовки загородных оздоровительных учреждений к приему детей ремонтируются спальные корпуса, столовые, системы водоснабжения, электроснабжения, идет замена технологического и холодильного оборудования, обновление пожарной сигнализации. Одновременно ведется набор педагогических кадров и обслуживающего персонала. К работе с детьми планируется привлечь более 3,3 тысячи человек.

На заседании комиссии особое внимание уделили рекомендациям по организации досуга, построению воспитательной работы, которая должна быть направлена на развитие творческих способностей ребят, дополнительных навыков и умений. В этом году на территории Псковской области проведут профильные смены «Движение первых» и «Я - юнармеец!», а также состоятся традиционные спортивные, экологические, спортивные, реабилитационные заезды.

С начала марта в регионе идет заявочная кампания на путевки в детские оздоровительные лагеря. Некоторые категории школьников могут рассчитывать на льготы в получении путевок. В их числе - дети участников СВО, дети с особенностями развития и ограниченными возможностями здоровья, ребята, оставшиеся без попечения родителей.