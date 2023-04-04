Общество

Заболеваемость COVID-19 в Псковской области снизилась более чем на 20%

Заболеваемость COVID-19 в Псковской области на 13-й неделе 2023 года по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 23,3% (на 87 случаев) и составила 46,1 на 100 тысяч населения — зарегистрировано 286 случаев. Заболеваемость в Псковской области ниже заболеваемости по Российской Федерации (47,8) на 3,4%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По клинической форме из выявленных случаев в виде ОРВИ протекают 279 (97,6%), в виде пневмонии – 7 случаев (2,4%).

Среди заболевших на прошедшей неделе 13,9% детей в возрасте до 18 лет (40 человек) и 86,1% взрослых.

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в девяти муниципальных образованиях: Пушкиногорский, Плюсский, Дедовичский, Стругокрасненский, Опочецкий, Пустошкинский, Порховский, Псковский районы и город Псков. В том числе в 1,5-8 раз областная заболеваемость превышена в Стругокрасненском, Дедовичском, Плюсском, Пушкиногорском районах.

По сравнению с предыдущей неделей рост заболеваемости отмечался в семи муниципальных образованиях: Пушкиногорский, Куньинский, Великолукский, Дедовичский, Плюсский, Пустошкинский, Пыталовский районы.

В Усвятском районе случаев COVID-19 не зарегистрировано.

В Пскове заболеваемость на прошедшей неделе снизилась на 49,3% (на 67 случаев) и составила 64,94 на 100 тысяч населения, что выше среднеобластной заболеваемости на 40,8%.