Общество

Псковичу пришлось отработать 100 часов за неуплату алиментов своим детям

Пскович отработал 100 часов обязательных работ за неуплату алиментов на содержание двух детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Мужчина не исполнял решение суда, уклонялась от необходимости уплаты алиментов. Также было установлено, что он нигде официально не работал. Долг перед детьми рос. Судебный пристав-исполнитель, в свою очередь, применил всевозможные меры принудительного исполнения, однако этого оказалось недостаточно. Тогда мужчину привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Суд назначил гражданину 100 часов обязательных работ. Мужчина их отработал, а после нашёл работу и приступил к оплате алиментов своим детям.