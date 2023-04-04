Общество

Великолукский медицинский колледж принял участие в «Марафоне первых» в Сочи

«Марафон первых» (первый слёт победителей и их наставников Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена», посвящённый старту 4-го сезона) завершился в парке Науки и искусства «Сириус» в Сочи. Участие в мероприятии принял Великолукский медицинский колледж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

Марафон собрал свыше 3000 человек. В программе трехдневного марафона были мотивационные дискуссии, мастер-классы, интерактивные лекции, посещение лабораторий «Сириуса» и встречи участников клуба «Большая перемена». С участниками встретились заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр просвещения Сергей Кравцов, директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, олимпийские чемпионы, ведущие учёные и политики.

В марафоне приняли участие представители Великолукского медицинского колледжа, который вошел в ТОП-20 лучших колледжей России по рейтингу «Большой перемены» и получил грант на развитие образовательной среды.