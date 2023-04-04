Общество

Опасного вредителя выявили в импортной партии зелени в Псковской области

Опасного карантинного вредителя выявили в партии декоративной зелени в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На складе временного хранения в Псковской области инспектор ведомства при проведении карантинного фитосанитарного контроля выявил импортную партию декоративной зелени с характерными признаками заражения насекомым, схожим по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом. 480 срезов декоративной зелени, выращенной в Нидерландах, ввозились автомобильным транспортом в адрес московской фирмы.

По результатам лабораторной экспертизы подтвердилось наличие в декоративной зелени опасного карантинного вредителя - инжировой восковой ложнощитовки. В Россельхознадзоре отметили, что это первый случай выявления данного вида карантинного объекта в партии подкарантинной продукции, ввозимой на территорию страны.

Выпуск подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации запрещен.

«Инжировая восковая ложнощитовка – довольно опасный вредитель цитрусовых, инжира и многих субтропических культур, поселяется на всех надземных частях растения. Она причиняет прямой вред, высасывая из стеблей и листьев соки. Это приводит к пожелтению и увяданию листьев, искривлению побегов и замедлению их роста. Растение становится слабым и более подверженным атакам других вредителей. При сильном заражении молодые саженцы могут погибнуть. Карантинный вредитель отмечен во многих странах Азии (Индия, Индонезия, ОАЭ), Европы (Италия, Албания, Черногория), Африки, на островах Карибского моря. В нашей стране она пока не выявлена. Основной путь проникновения инжировой восковой ложнощитовки – посадочный материал и горшечные культуры», - добавили в Россельхознадзоре.