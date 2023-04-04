Общество

Онлайн-школа социального проектирования работает в Псковской области

Онлайн-школа социального проектирования работает в Псковской области с 3 по 13 апреля. Центр молодежи и общественных инициатив проводит такое мероприятие для физических лиц и социально ориентированных некоммерческих организаций. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В программе школы будут рассматриваться теоретические вопросы: введение в проектную деятельность, исследование проблемного поля, цель, задачи, мероприятия, количественные и качественные показатели, информационное сопровождение. Подробно будет разбираться составление сметы и софинансирование проекта.

Спикерами школы социального проектирования выступают эксперты грантовых конкурсов и грантовые специалисты: Денис Зиязов, Олеся Назарой, Ульяна Рафаенко, Татьяна Марина.

Публичная защита проектов состоится 13 апреля. По ее результатам каждый участник сможет получить официальные письма поддержки проекта, а также обратную связь от экспертов по доработке проекта.

Подробности об участии в школе можно узнать в группе «Общественные проекты Псковской области», или написав на почту sodeistvie903@gmail.com.