Ещё один человек умер от коронавируса в Псковской области, с начала пандемии болезнь в регионе унесла жизни 1968 человек, сообщается в официальном Telegram-канале области.
По последним данным, за всё время диагноз COVID-19 в Псковской области подтвердили 128 741 раз, за сутки - 46. Избавиться от болезни смогли еще 84 жителя области, всего - 126 240 пациентов.
Статистика заболеваемости в муниципалитетах:
- Псков – 42870/17
- Великие Луки – 18360/3
- Бежаницкий район – 1652/4
- Великолукский район –2893/1
- Гдовский район –2271/1
- Дедовичский район – 3146/1
- Дновский район – 1038/0
- Красногородский район – 1149/0
- Куньинский район – 1084/0
- Локнянский район – 1236/0
- Невельский район – 5735/0
- Новоржевский район –1378/0
- Новосокольнический район –3352/1
- Опочецкий район – 3946/2
- Островский район – 6168/0
- Палкинский район – 1317/0
- Печорский район – 3065/1
- Плюсский район – 2020/0
- Порховский район – 4653/1
- Псковский район – 9899/5
- Пустошкинский район – 1623/2
- Пушкиногорский район – 1915/2
- Пыталовский район – 1948/0
- Себежский район – 3043/2
- Стругокрасненский район –2184/3
- Усвятский район – 750/0