Общество

Ещё один человек умер от коронавируса в Псковской области

Ещё один человек умер от коронавируса в Псковской области, с начала пандемии болезнь в регионе унесла жизни 1968 человек, сообщается в официальном Telegram-канале области.

По последним данным, за всё время диагноз COVID-19 в Псковской области подтвердили 128 741 раз, за сутки - 46. Избавиться от болезни смогли еще 84 жителя области, всего - 126 240 пациентов.

Статистика заболеваемости в муниципалитетах: