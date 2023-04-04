Общество

Запсковью в последние годы уделяется очень много внимания – Борис Елкин

Запсковью в последние годы уделяется очень много внимания. Такое мнение глава города Пскова Борис Елкин выразил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Запсковье очень динамично развивается, поэтому у нас там планируется и строительство школы на Инженерной - Юности. Планы у нас большие на Запсковье. Жителям Запсковья, да простят меня все остальные, грех им жаловаться, очень много внимания уделяется. За последнее годы по комфортной городской среде общественные пространства, по-моему, были только на Запсковье. Жители Завеличья очень ревнуют, поэтому мы им компенсируем другим», - пошутил Борис Елкин.

Градоначальник подчеркнул, что никакой «борьбы» между районами Пскова нет, и внимание властей должно уделяться всем территориям, в том числе микрорайонам Овсище, Любятово, Лепеши и другим.

«На встречах я часто объясняю людям, что Запсковье и Завеличье развиваются, но давайте не забывать, что есть и другие районы. Никого прошу не обижаться, мы стараемся всем уделять внимание, надо помогать. Там тоже живут люди, они тоже хотят растить детей в комфортных условиях», - отметил Борис Елкин.