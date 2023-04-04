Общество

Жизнь узника концлагеря станет темой выставки в Пскове

Презентацию фонда ветерана Великой Отечественной войны, узника концентрационного лагеря Бухенвальд Еремея Тавадзе проведет Государственный архив Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Гостями станут дочь Еремея Тавадзе - Галина Голышева с семьей, бывшие малолетние узники концлагерей, историки, краеведы, представители общественности.

Мероприятие приурочено к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.

Архивисты расскажут о жизни Еремея Тавадзе, о составе документов, вошедших в его личный фонд. Будет представлена выставка личных вещей Тавадзе: его книга «Бухенвальд не должен повториться», медали и нагрудные знаки ветерана, черно-белые и цветные фотографии и многое другое.

Кроме того, гости смогут познакомиться с мобильной выставкой архивных документов «Это не должно повториться…», рассказывающей об истории концентрационных лагерей на территории Псковской области и о лагере Бухенвальд.

Площадкой проведения мероприятия станет Музей истории оккупации и геноцида населения Псковской области 1941-1944 годов (Псков, улица Ленина, 3).

Презентация состоится 11 апреля в 14:00. Выставка будет работать в течение месяца.