Недоборщили

Изымать заросшую борщевиком землю может государство у ее владельцев по новому закону. Сколько лет надо не замечать борщевик на своем участке, чтобы его лишиться, узнала обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.
В конце прошлого года Госдума приняла законопроект, по которому государство сможет забирать землю, заросшую борщевиком. Поправки в закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» упорядочили процедуру изъятия участков, существовавшую ранее, но трудно выполнимую.
Конкретные признаки неиспользования земельного участка еще в 2020 году закрепил в постановлении правительства № 1482 его председатель Михаил Мишустин. В их числе — зарастание половины и больше участка борщевиком Сосновского. А еще пыреем, осотом, лютиком, тысячелистником, одуванчиком, полынью, пижмой, мятой, дикой редькой, сорным подсолнечником и даже фиалкой. В постановлении упомянуты десятки сорняков, которым не место на сельхозугодиях.
У нового собственника будет всего год, чтобы начать обрабатывать землю, иначе процедура изъятия будет запущена вновь. В случае отсутствия коммерческих покупателей землю сможет приобрести муниципалитет, где она расположена, или обязаны будут выкупить областные власти.
Ни по одному из участков в Псковской области процедура изъятия пока не запущена.
Вряд ли кого-то возмутят лютики и фиалки, в этом случае речь больше об упущенных возможностях для аграрной отрасли. Но вот борщевик — «вещь пострашнее атомной войны», как его характеризует Александр Тихомиров, директор компании «ПрофКадастр» и председатель общественного совета при региональном управлении Росреестра.
К тому же, не у всякой земли можно установить собственника. Претензии в этом случае предъявлять некому.
«Многие участки, выданные в 90-е годы, стали бесхозными, - отмечает член общественного совета Василий Иванов, президент региональной общественной организации «Зеленый крест». - Предъявлять претензии не представляется возможным. Процентов на восемьдесят участки, зараженные борщевиком, являются бесхозными».
С такими участками органы местного самоуправления работают второй год по 518-ФЗ. По нему приводятся в порядок сведения из разных баз данных. Если в архивах находятся данные о собственниках, участки ставят на учет по действующим правилам. И тогда включаются механизмы, связанные с привлечением собственника за безответственное владение. Если собственник не проявлялся долгие годы, а установить его личность не представляется возможным, бесхозная земля отходит в муниципальную собственность. Однако чаще всего то, что выглядит ничейным, имеет вполне конкретного владельца.
«Если мы говорим о тех участках, которые представляются для нас бесхозными, на самом деле, у всех них есть собственники, - подчеркивает Олеся Ребеко, руководитель управления Росреестра по Псковской области. - Но они этими участками либо не занимаются, либо о них забыли, либо не хотят ничего делать, находятся в других регионах и не могут должным образом выполнять обязанности собственника».
Как раз на такой случай и предназначен закон об изъятии неиспользуемой и заросшей земли.
«Хозяин соседнего с моим участка посажен в тюрьму, еще лет десять ему сидеть. Какой закон к нему применить? Его привезут под надзором борщевик вырубать? Маловероятно. А сам не имеешь права туда лезть», - раскрывает Василий Иванов еще один нюанс, осложняющий борьбу с борщевиком.
Он также говорит о землях под линейными объектами — под линиями электропередачи, газопроводами, у дорог. По его мнению, они тоже вносят свой вклад в то, что семена борщевика не переводятся, а хозяевам соседних участков близка история про ветряные мельницы.
«У нас в собственности земля, через которую проходит ЛЭП. Вокруг поставлена охранная зона. Энергетики отказываются косить там борщевик. Говорят, это не кустарник и не дерево», - приводит пример Игорь Гейбер, первый заместитель гендиректора «Псковжилстроя».
Штраф за борщевик на участке до недавнего времени можно получить по разным основаниям. Во-первых, за неиспользование земельного участка (ч. 3 ст. 8.8 КоАП РФ) — от 20 до 700 тысяч рублей. Во-вторых, за борщевиковый сухостой в пожароопасный сезон (закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области) — от 3 до 10 тысяч рублей.
В-третьих, в конце прошлого года областное Собрание депутатов добавило в тот же региональный закон статью конкретно про борщевик. От 2 до 50 тысяч рублей она накладывает за «непроведение собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению сорного растения борщевик Сосновского, предусмотренных правилами благоустройства и санитарного содержания территорий городов и других населенных пунктов».
Штрафами за борщевик занимаются органы местного самоуправления. Между региональным управлением Росреестра и администрациями районов в 2021 году заключены соглашения о взаимодействии. Среди условий есть пункт о том, что государственный земельный надзор, увидев на каком-то из участков борщевик, отправляет информацию в органы муниципального земельного контроля. Толком наладить такое взаимодействие не успели. Сейчас штрафы никому не выписывают — мешает мораторий на проверки, введенный еще в начале прошлого года. Без проверки невозможно составить протокол, даже если борщевик раскинулся кустисто и нагло, и каждый может своими глазами видеть буйные заросли.
На прошлой неделе Псковская Лента Новостей рассказывала, как в Псковской области ведется физическое уничтожение борщевика. В прошлом году из областного бюджета муниципалитеты получили 17 млн рублей, на которые обработали 986 га земли. Еще 2 млн рублей потратили, скашивая борщевик на участках многодетных семей, денег хватило на 200 га. «Псковавтодор» опрыскал 620 га обочин. Аграрии вернулись в оборот 5 тысяч га земли, вырвав ее из-под борщевика.
Однако предпринятого явно недостаточно. Любого жителя Псковской области разбуди — расскажет, где поблизости есть заросли борщевика и отдельные побеги, осваивающие новую территорию. Поэтому члены общественного совета при региональном управлении Росреестра планируют провести «круглый стол» с привлечением областных властей, органов местного самоуправления и других организаций, в чью зону ответственности входит борьба с борщевиком. Его целью станет поиск ответа на вопрос, почему при существующих мерах в этой борьбе борщевик пока побеждает.
Юлия Магера