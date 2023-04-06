Общество

Недоборщили

Изымать заросшую борщевиком землю может государство у ее владельцев по новому закону. Сколько лет надо не замечать борщевик на своем участке, чтобы его лишиться, узнала обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.

Борщевик поник вместе с лютиками

В конце прошлого года Госдума приняла законопроект, по которому государство сможет забирать землю, заросшую борщевиком. Поправки в закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» упорядочили процедуру изъятия участков, существовавшую ранее, но трудно выполнимую.

По обновленным правилам, участок отойдет государству, если надзорный орган обнаружит, что три года его не использовали по назначению или использовали с нарушениями, ухудшили плодородие и нанесли другой вред окружающей среде. Законодательная новелла устанавливает также конкретные сроки изъятия. Сначала собственник получит предписание об устранении нарушений. Если выполнено оно не будет, землевладелец попадет под административное наказание, и через десять дней после вступления в силу решения суда о неисполнении предписания земельный надзор передаст документы в региональное правительство, а то будет обязано за два месяца обратиться в суд за изъятием земли. Одновременно с этим на участок будет наложен запрет, то есть невозможно будет продать проблемную недвижимость (в том числе фиктивно, чтобы пойти на следующий трехлетний круг владения без использования). После решения суда об изъятии в течение четырех месяцев земля будет выставлена на торги.

Конкретные признаки неиспользования земельного участка еще в 2020 году закрепил в постановлении правительства № 1482 его председатель Михаил Мишустин. В их числе — зарастание половины и больше участка борщевиком Сосновского. А еще пыреем, осотом, лютиком, тысячелистником, одуванчиком, полынью, пижмой, мятой, дикой редькой, сорным подсолнечником и даже фиалкой. В постановлении упомянуты десятки сорняков, которым не место на сельхозугодиях.

У нового собственника будет всего год, чтобы начать обрабатывать землю, иначе процедура изъятия будет запущена вновь. В случае отсутствия коммерческих покупателей землю сможет приобрести муниципалитет, где она расположена, или обязаны будут выкупить областные власти.

Ни по одному из участков в Псковской области процедура изъятия пока не запущена.

Бесхозная собственность

Вряд ли кого-то возмутят лютики и фиалки, в этом случае речь больше об упущенных возможностях для аграрной отрасли. Но вот борщевик — «вещь пострашнее атомной войны», как его характеризует Александр Тихомиров, директор компании «ПрофКадастр» и председатель общественного совета при региональном управлении Росреестра.

К тому же, не у всякой земли можно установить собственника. Претензии в этом случае предъявлять некому.

«Многие участки, выданные в 90-е годы, стали бесхозными, - отмечает член общественного совета Василий Иванов, президент региональной общественной организации «Зеленый крест». - Предъявлять претензии не представляется возможным. Процентов на восемьдесят участки, зараженные борщевиком, являются бесхозными».

С такими участками органы местного самоуправления работают второй год по 518-ФЗ. По нему приводятся в порядок сведения из разных баз данных. Если в архивах находятся данные о собственниках, участки ставят на учет по действующим правилам. И тогда включаются механизмы, связанные с привлечением собственника за безответственное владение. Если собственник не проявлялся долгие годы, а установить его личность не представляется возможным, бесхозная земля отходит в муниципальную собственность. Однако чаще всего то, что выглядит ничейным, имеет вполне конкретного владельца.

«Если мы говорим о тех участках, которые представляются для нас бесхозными, на самом деле, у всех них есть собственники, - подчеркивает Олеся Ребеко, руководитель управления Росреестра по Псковской области. - Но они этими участками либо не занимаются, либо о них забыли, либо не хотят ничего делать, находятся в других регионах и не могут должным образом выполнять обязанности собственника».

Как раз на такой случай и предназначен закон об изъятии неиспользуемой и заросшей земли.

«Хозяин соседнего с моим участка посажен в тюрьму, еще лет десять ему сидеть. Какой закон к нему применить? Его привезут под надзором борщевик вырубать? Маловероятно. А сам не имеешь права туда лезть», - раскрывает Василий Иванов еще один нюанс, осложняющий борьбу с борщевиком.

Он также говорит о землях под линейными объектами — под линиями электропередачи, газопроводами, у дорог. По его мнению, они тоже вносят свой вклад в то, что семена борщевика не переводятся, а хозяевам соседних участков близка история про ветряные мельницы.

«У нас в собственности земля, через которую проходит ЛЭП. Вокруг поставлена охранная зона. Энергетики отказываются косить там борщевик. Говорят, это не кустарник и не дерево», - приводит пример Игорь Гейбер, первый заместитель гендиректора «Псковжилстроя».

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Снова мораторий

Штраф за борщевик на участке до недавнего времени можно получить по разным основаниям. Во-первых, за неиспользование земельного участка (ч. 3 ст. 8.8 КоАП РФ) — от 20 до 700 тысяч рублей. Во-вторых, за борщевиковый сухостой в пожароопасный сезон (закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области) — от 3 до 10 тысяч рублей.

В-третьих, в конце прошлого года областное Собрание депутатов добавило в тот же региональный закон статью конкретно про борщевик. От 2 до 50 тысяч рублей она накладывает за «непроведение собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению сорного растения борщевик Сосновского, предусмотренных правилами благоустройства и санитарного содержания территорий городов и других населенных пунктов».

Штрафами за борщевик занимаются органы местного самоуправления. Между региональным управлением Росреестра и администрациями районов в 2021 году заключены соглашения о взаимодействии. Среди условий есть пункт о том, что государственный земельный надзор, увидев на каком-то из участков борщевик, отправляет информацию в органы муниципального земельного контроля. Толком наладить такое взаимодействие не успели. Сейчас штрафы никому не выписывают — мешает мораторий на проверки, введенный еще в начале прошлого года. Без проверки невозможно составить протокол, даже если борщевик раскинулся кустисто и нагло, и каждый может своими глазами видеть буйные заросли.

«Административного воздействия мы сейчас оказывать не можем, только проводить профилактические мероприятия, - поясняет Олеся Ребеко. - В частности, объявляем предостережение, рассказываем, что таким образом заботиться об участке нельзя, что есть угроза совершения административного правонарушения, и нужно принять меры. Но все знают, что говорить — это одно, но пока не накажут, желательно рублем, никто ничего делать не будет».

Под корень

На прошлой неделе Псковская Лента Новостей рассказывала, как в Псковской области ведется физическое уничтожение борщевика. В прошлом году из областного бюджета муниципалитеты получили 17 млн рублей, на которые обработали 986 га земли. Еще 2 млн рублей потратили, скашивая борщевик на участках многодетных семей, денег хватило на 200 га. «Псковавтодор» опрыскал 620 га обочин. Аграрии вернулись в оборот 5 тысяч га земли, вырвав ее из-под борщевика.

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Однако предпринятого явно недостаточно. Любого жителя Псковской области разбуди — расскажет, где поблизости есть заросли борщевика и отдельные побеги, осваивающие новую территорию. Поэтому члены общественного совета при региональном управлении Росреестра планируют провести «круглый стол» с привлечением областных властей, органов местного самоуправления и других организаций, в чью зону ответственности входит борьба с борщевиком. Его целью станет поиск ответа на вопрос, почему при существующих мерах в этой борьбе борщевик пока побеждает.

Юлия Магера