Общество

Борщевиковый набор

Вокруг одной только деревни Борисовичи на федеральных владениях борщевика растет столько, сколько уничтожают за год во всех сразу районах области. Наступление он ведет с неиспользуемых земель и с заброшенных участков, а санкций против их хозяев в законе не существует — только уговоры. Борщевик своего шанса не упускает и съедает по 5-10% новой территории ежегодно. Псковская область предложила федеральным властям свой рецепт борьбы с опасным сорняком.

Земля парадоксов

В наши дни с землей сложилась удивительная в своей абсурдности ситуация. Тысячелетиями вопрос земли был главным вопросом российской жизни. Сословие обработчиков земли — крестьян — было самым массовым в российской империи. Князья и цари дарили угодья приближенным за хорошую службу, и земля (благодаря рабскому труду прилагавшихся к ней крестьян) была источником и бриллиантов на шее, и особняка в столице. Александр II был убит, в том числе, за то, что дал крестьянам волю без земли. Ленинский декрет «О земле» стал одним из первых документов советской власти. Невероятно, но сейчас, когда в стране частная собственность на землю стала разрешена для всех, земля оказалась никому не нужна. Борщевик — всего лишь индикатор этой заброшенности.

В Псковской области 251 тысяча гектар земель находится в собственности Российской Федерации, 70% этой территории не используется, то есть земля оставлена на откуп борщевику. Официально зафиксировано, что он занимает в регионе минимум 20 тысяч га.

«Одной из мер борьбы с борщевиком должно стать активное вовлечение в оборот земельных участков. Этому будет способствовать внесенный в Госдуму законопроект, - считает директор компании «Земля и право» Виталий Козырев, - он предполагает однократное безвозмездное предоставление гражданам земельных участков под семейные поместья площадью до одного гектара. Если люди будут активно брать землю, этот вопрос будет решен».

Псковская область предлагает федеральным властям еще один способ, речь о нем пойдет ниже, но и тут интересная картина. Те, кому земля нужна, получить ее могут разве что на Дальнем Востоке и Крайнем Севере. А те, у кого она уже есть, ее не используют.

«Мы видим, - говорит руководитель управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко, - что проблема в земельных участках, которые принадлежат физическим и юридическим лицам на праве собственности. Они являются основным рассадником борщевика и источником его распространения. Методов борьбы с недобросовестными собственниками земельных участков на сегодняшний день нет. В том числе, это касается садоводческих товариществ, где есть необрабатываемые участки. Отсутствует механизм привлечения к ответственности их собственников».

Только в 2015 году борщевик Сосновского исключен из реестра селекционных достижений и переведен в разряд агрессивных сорных растений.

Пока что единственная зацепка в законодательстве связана с палом травы. За сухостой борщевика на участке в пожароопасный сезон областным законом «Об административных правонарушениях» предусмотрен штраф, но крошечный: для граждан три-пять тысяч рублей. На сельхозугодиях за неиспользование земельного участка штрафует Россельхознадзор, штраф тоже невелик, всего 10 тысяч рублей. А до конца этого года и вовсе запрещены любые проверки.

Росреестр обратился к опыту столичного региона, в Москве и Московской области за борщевик на участке прописан отдельный штраф, такой же ведомство предлагает установить в Псковской области. Инициативу уже поддержала региональная администрация, вопрос прорабатывает правовое управление.

«Пока максимум, что можно сделать — вести разъяснительную работу с председателями СНТ и гражданами, но все понимают, насколько это эффективно», - поясняет Олеся Ребеко.

В Подмосковье ученые нашли способ добывать из борщевика белую целлюлозу. Об их открытии заговорили после образовавшегося на рынке дефицита бумаги, связанного с отсутствием поставок химикатов для отбеливания.

В прошлом году при поддержке «Команды 2018» больше месяца провел в экспедиции по России, составляя карту распространения борщевика, член Русского географического общества Николай Петров.

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«Кадастровые инженеры могли бы помочь с обновлением карты. Но прямой обязанности сообщать о таких нарушениях нет, - говорит о еще одном пробеле в законодательстве директор компании «ПрофКадастр» Александр Тихомиров. - Мы работаем на земле, но видя какой-то заросший участок, мало кто станет о нем сообщать, потому что это будет портить деловую репутацию».

В осаде

Дороги, линии электропередач, территории с газопроводами — ещё один крупный рассадник борщевика, указывает Василий Иванов, президент региональной общественной организации «Зеленый крест».

«Наше законодательство не предусматривает никаких санкций к держателям линейных объектов, они дают борщевику возможность распространяться дальше, - говорит он . - Да, я буду бороться на своем участке, но кто будет гарантировать, что он снова ко мне не придет? Это борьба с ветряными мельницами».

О том же говорят депутаты областного Собрания. На мартовской сессии региональный парламент принял обращение в Министерство сельского хозяйства. В нем они просят разработать федеральную программу по борьбе с борщевиком.

«В основной массе борщевик распространен на территориях земель общего пользования, вдоль дорог и на неиспользуемых земельных участках, - сказано в письме. - В связи с многочисленными обращениями граждан о зарастании борщевиком территории деревни Борисовичи Псковского района Псковской области, вокруг которой находятся неиспользуемые земельные участки, заросшие борщевиком, ориентировочной площадью более 700 га, находящиеся в собственности Российской Федерации, неоднократно направлялись письма в Росимущество о принятии мер по борьбе с борщевиком на земельных участках, находящихся в их ведении. До настоящего времени ответа из Росимущества не поступило».

Депутат областного Собрания Владимир Кузь говорит, что борщевик добрался даже до Талабских островов.

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В начале года губернатор Михаил Ведерников распределил по районам средства на обработку заросших территорий.

Муниципалитеты получили на борьбу с борщевиком 12 млн рублей. Михаил Ведерников распорядился завершить работу в мае, до начала цветения сорняка. На эти деньги будет обработано 750 га. Еще 2000 га обработают сельхозпроизводители за свой счет.

«Нужно признать, что на настоящий момент борьба с сорняком не дает необходимого результата, - заявил глава региона в начале февраля. - Чтобы решить эту проблему, нужна системная работа, которую все уровни власти должны вести синхронно и с пониманием дела. Прежде всего, необходимо закрепить персональную ответственность глав муниципалитетов за недопущение роста борщевика на вверенной территории».

Ежегодно борщевик поглощает по 5-10% новой территории. Поэтому губернатор распорядился вести обработку так, чтобы не просто сдержать распространение сорняка, но и сократить занятые им площади.

За три последних года на борьбу с борщевиком в Псковской области истратили 16,5 млн рублей из областного бюджета, еще 4,2 млн рублей направили сами районы.

Усилий областных и районных властей явно недостаточно, но на большее своих ресурсов не хватает. Обращение в Минсельхоз инициировал Михаил Ведерников. Его разработкой занимался депутат Андрей Козлов, председатель парламентского комитета по экономической политике.

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«Семена борщевика при благоприятных условиях могут прорасти даже через двенадцать лет, поэтому химический способ борьбы не до конца действенный, необходимо делать механическую обработку, - приводит слова депутата Telegram-канал «Собрание 60». - Для борьбы с распространением борщевика, по моему мнению, должны быть созданы специальные предприятия, которые будут вести системную работу».

Борщевик — создание рукотворное, выведенное селекционерами. Из благих побуждений, конечно, но оказалось, что на корм скоту растение непригодное, зато опасное и очень живучее. Со своей территории он вытесняет другие виды, забирая всю воду из почвы и накрывая землю тенью своих широких листьев. У природы на любую свою задумку есть противоядие, а человеку собственную ошибку придется исправлять самостоятельно. Иначе есть риск оказаться в числе вытесненных видов.

Юлия Магера