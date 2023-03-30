Общество

Ядовитый оккупант

Совсем скоро сквозь землю начнёт пробиваться самый агрессивный и пока непобедимый сорняк. Он захватит новые поля, обочины и берега рек. Попытки истребить борщевик Сосновского до сих пор не увенчались успехом — в Псковской области он освоил огромные территории, вытеснив иные культуры.

Регион ежегодно выделяет немалые суммы на борьбу с ядовитым растением, сок которого вызывает тяжелые ожоги и слепоту. В этом году на его уничтожение потратят порядка 17 млн рублей. Псковская Лента Новостей выяснила, почему борщевик продолжает распространяться, можно ли его победить раз и навсегда, и какие варианты использования травы, ставшей стихийным бедствием, предлагают учёные.

Злостное растение

Опасный сорняк завезли в среднюю полосу в середине ХХ века с целью восстановления советского сельского хозяйства. Неприхотливая, быстрорастущая и калорийная культура казалась идеальным вариантом для откорма скота. Однако идея провалилась почти сразу: оказалось, что борщевик грозит ожогами для людей, которые к нему прикоснулись, а молоко коров, поедающих растение, сильно горчит. К тому же, животные стали болеть и терять репродуктивные свойства.

Селекционеры пытались вывести новые сорта, адаптировать растение, изначально обнаруженное на Кавказе, к жизни в новых условиях. Но попытки не увенчались успехом, и учёные пришли к выводу, что безопасного борщевика не существует. Ядовитую траву перестали выращивать в качестве корма, но было слишком поздно: семена разлетелись по многим регионам.

С каждым годом борщевик Сосновского захватывает всё новые территории, попадая на них с помощью ветра, с течением рек, на колёсах машин и даже не подошве обуви. Несмотря на все принимаемые на уровне государства меры и ежегодное выделение огромных средств, полностью истребить культуру пока не удаётся. Бороться с растением пытаются всеми возможными способами. Но ни палы травы, ни выкапывание, ни химические средства, ни даже штрафы не помогают сломить врага. Опасная трава вольготно чувствует себя на полях, обочинах, пустырях, берегах водоёмов и даже в городах.

В Псковской области на борьбу с борщевиком ежегодно выделяются круглые суммы. Кроме того, в ноябре 2022 года были усилены меры в отношении собственников и арендаторов земельных участков, на которых растёт сорняк.

«На сегодняшний момент разрастание борщевика Сосновского стало серьезной проблемой Псковской области. И раньше можно было штрафовать, но этим полномочием был наделен только один орган – Россельхознадзор. Органы местного самоуправления и раньше могли составлять протоколы, но штрафовать за это не могли. Сейчас мы их наделили этими полномочиями. Это еще один рычаг воздействия органов муниципальной власти на неэффективных или, скажем так, нерадивых собственников земельных долей», – разъяснил законодательные новшества депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Его коллеги уверены, что собранные с нерадивых землевладельцев деньги будут неплохим подспорьем. Бюджет вообще не должен расходоваться на уничтожение борщевика на частной земле, считает заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь.

«Люди должны ухаживать за своими участками, они их купили, они должны их содержать. Ни в какие ворота не лезет, когда дети с ожогами от большевика, как так? Поэтому я считаю, что это сыграет позитивную роль, и на руку будет в борьбе с этим злостным растением», - озвучил он своё мнение в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Главный бич борщевика

Определённые подвижки в борьбе с распространением опасного сорняка в регионе есть. В 2022 году муниципалитетам на эти цели выделили порядка 17 млн рублей. Общая площадь обработки составила 986 га, в списке передовиков значились Псков, Псковский и Плюсский районы. Кроме того, химикатами опрыскивали обочины дорог — порядка 620 га.

Также были предусмотрены средства на возмещение затрат на борьбу с борщевиком многодетным семьям, финансирование на 2022 год составляло 2 млн рублей. Но никто так и не обратился за компенсацией. В связи с чем губернатор поручил уничтожать растение без заявлений, и за год на земельных участках многодетных выкосили около 200 гектаров борщевика.

Председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов рассказал, что в текущем году планируется работать в отношении таких земель по аналогичной схеме. «Думаю, губернатор опять примет решение, чтобы всё это централизованно сделать. Ждём поручения», - сообщил он.

Николай Романов уточнил, что в целом на борьбу с борщевиком в этом году будет направлено столько же, сколько и в прошлом. Специалист подчеркнул, что побороть сорняк полностью не получится, но некоторые успехи уже есть — жалоб на засилье растения стало гораздо меньше. «Когда только начинали, жалоб было очень много. Губернатором было принято решение обрабатывать сначала те участки, по которым люди жалуются», - напомнил председатель профильного комитета. Поэтому сорняк истребляли сперва на землях, о которых сообщали граждане. Оставшиеся средства распределяли на другие территории. «Для населения это комфортно, значит, правильные решения принимаются», - считает Николай Романов.

А председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов уверен, что справиться с борщевиком получится лишь тогда, когда все неиспользуемые сельскохозяйственные земли будут введены в оборот. Он подчеркнул, что самый главный бич борщевика - это отсутствие обработки земель. При этом из имеющихся в регионе 500 тысяч гектаров пашни активно используются только 250.

Андрей Козлов констатировал, что борьба с сорняком ведётся, и хуже явно не становится.

«Мы это видим и по активности муниципалитетов. Если мы начинали программу с 5 миллионов рублей компенсации понесенных затрат, и программа использовалась на 50%, то в последние годы выделяется уже порядка 20 миллионов. И практически все денежные средства используются и осваиваются», - заметил он.

Однако в большей степени обрабатываются именно муниципальные земли, например, которые находятся вблизи детских садов, пионерлагерей. А земельные доли, которые не востребованы, не оформлены, зарастают. По мнению Андрея Козлова, карательные меры должны дать положительный эффект по тем собственникам, которые имеют земельные участки в Псковской области, но находятся за пределами региона и не используют свои угодья по назначению. Однако одними штрафами вопрос не решить: земли нужно оформлять и искать стратегических инвесторов, уверен депутат.

Напомним, за непроведение собственниками и арендаторами земельных участков мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского гражданам грозит штраф в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей; должностным лицам - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; юридическим - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Повторное нарушение в течение года обойдётся еще дороже.

По словам Андрея Козлова, необходима системная работа комитета по сельскому хозяйству в плане подбора стратегических инвесторов и муниципалитетов, которые должны оформлять невостребованные земельные доли для передачи эффективным собственникам. «Пока земли будут бесхозными и принадлежать неэффективным собственникам, мы до конца с этим [борщевиком — прим. ред.] не поборемся никогда. Нужен собственник, который понимает, что землей надо заниматься, что её надо обрабатывать», - подытожил депутат.

В мирных целях

О необходимости комплексной и системной работы неоднократно говорил и экоактивист, член сообщества «Антиборщевик», создатель карты распространения борщевика Николай Петров.

В настоящее время на данной карте можно узнать о том, какая площадь заражена сорняком в Псковской области и других регионах, сколько средств выделяется на борьбу с ядовитым растением, куда жаловаться на зарастание земель. Кроме того, на интерактивную карту можно самостоятельно нанести участок, где замечен борщевик.

Внести свою лепту в общее дело можно и другим способом: самостоятельно выкопав сорняк на своём участке или возле многоквартирного дома. Достаточно подрубить корень одиночно растущего сорняка на глубине 5 см, и он больше не появится. При этом важно соблюдать меры безопасности, ни в коем случае не прикасаться к сорняку без перчаток. При покосе засилья борщевика следует одевать очки во избежание попадания ядовитого сока в глаза, все участки тела должны быть закрыты. Коварство борщевика еще и в том, что в отличие от крапивы его ожог чувствуется не сразу. На следующий день может появиться небольшое красное пятно на теле, а спустя некоторое время — волдыри.

Об этих, казалось бы, прописных истинах знают не все. Поэтому Николай Петров считает важным просвещение населения. По его мнению, в школах на уроках экологии стоит уделять больше внимания этой проблеме. «Нужно воспитывать в людях сознательность, чувство сопричастности с этой землёй», - заявил экоактивист в эфире программы «Беседка» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM)

Другие эксперты считают, что к ядовитой беде нужно призывать науку, требуются новые способы уничтожения или же применения борщевика. Учёные давно ищут способ использования свойств «захватчика» в мирных целях. Например, исследователи из Мордовии предлагают при помощи сорняка лечить рак. Они разработали препарат на основе борщевика, токсины которого под воздействием ультрафиолета влияют на опухолевые клетки и лишают их возможности делиться. В результате последние гибнут.

Сейчас эта разработка находится на этапе доклинических исследований, но результаты опытов уже показывают высокую эффективность. Лекарство планируют использовать при лечении рака кожи, кишечника и мочевого пузыря.

Также порой звучат идеи делать из борщевика бумагу, использовать в качестве сырья для парфюмерной, медицинской и топливной промышленности, для производства биоразлагаемого пластика и композитных материалов. В связи с тем, что остаётся нерешенной проблема потенциальной опасности растения, такие предложения кажутся не слишком реалистичными. По той же причине вызывает сомнения концепция делать из борщевика спиртные напитки. Профессионалы самогонного дела, как и косметологи, с недоверием смотрят на сорняк.

Очевидно, что оккупант полей и обочин останется с нами надолго. Возможно, когда-нибудь ему найдётся применение в экономике, и он станет одним из главных стратегических ресурсов страны. А пока вреда от борщевика больше, чем пользы, остаётся бороться с ним традиционными методами. Тем более, что эта работа приносит свои плоды.

Ульяна Ловыгина