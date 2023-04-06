Общество

«Марафон добрых дел» пройдет в Пскове

Псковский городской молодёжный центр совместно с Новгородским молодёжным центром приглашает добровольцев от 7 до 35 лет принять участие в «Марафоне добрых дел». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском молодежном центре.

Марафон направлен на популяризацию идей добровольческого труда на благо общества и привлечение молодёжи к решению социально значимых проблем. Ежедневно с 10 по 16 апреля участники будут получать задания от организаторов по направлениям экологического, социального, событийного, патриотического волонтёрства, а также зооволонтёрства и волонтёрства в сфере медиа.

Для участия необходимо до 8 апреля включительно собрать и зарегистрировать команду. На протяжении следующей недели участники, следя за публикацией заданий в сообществе волонтёров, должны выбрать предложенное задание или предложить своё, которое соответствует тематике направления добровольческой деятельности. Каждое выполненное задание необходимо выложить в виде отчёта на открытые страницы в социальной сети «ВКонтакте».

Одержавшая победу команда поедет в Великий Новгород за счёт организаторов. Узнать больше можно по ссылке.