Общество

Субботник организуют в Псковском районе 21 апреля

Субботник по уборке и благоустройству пройдет в Псковском районе 21 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации муниципалитета.

«Наводить порядок на производственных, общественных территориях, в парках и скверах выходят сотрудники администраций, предприятий и организаций, школьники, волонтеры и все активные жители сельских поселений. Благодаря стараниям каждого, наш район преображается, становится чище и уютнее», - отметили в администрации.

Жителей сельских поселений пригласили присоединиться к данным мероприятиям. «Кроме того, если вы хотите организовать или принять участие в субботнике и вам необходимо содействие, можете обратиться в администрацию волости или написать нам в личные сообщения», - уточнили в муниципалитете.