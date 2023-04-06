Общество

Псковский губернатор вошел в состав оргкомитета по подготовке празднования 80-летия прорыва блокады Ленинграда

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вошел в состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Персональный состав утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Председателем оргкомитета стала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Ленинград находился в блокаде на протяжении 872 дней с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду города оккупационными властями, войсками нацистской Германии и их пособниками военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом. Общее число жертв, по озвученным на процессе данным, составило не менее 1 093 842, сумма ущерба городу и его жителям превысила 35 трлн рублей в пересчете на современную валюту.

Организационный комитет по подготовке к 80-летию снятия блокады Ленинграда создан по поручению президента РФ Владимира Путина.