Как выбрать полезную и дешевую рыбу, рассказал врач

Научные исследования показали, что регулярное включение рыбы в рацион способствует увеличению продолжительности жизни, отметил кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский.
Почти любая рыба полезна для здоровья, но некоторые ее сорта достаточно дороги, продолжил врач в интервью радио Sputnik. Он рекомендует ориентироваться на оптимальное соотношение цены и качества.
«Рыба разнообразна, и польза, которую она может принести организму, тоже разнообразна. Понятно, что чем больше разной рыбы вы употребляете, тем лучше, но есть правило четырех "с". То есть я советую употреблять сардину, салаку, сельдь и скумбрию. Обращайте внимание в магазинах на такую рыбу. Вся рыба на "с" особенно полезна и чаще всего отличается оптимальным сочетанием цены и качества. При желании можно найти и дорогую рыбу на "с", но это не обязательно», – заключил Андрей Бобровский.