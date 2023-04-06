Общество

Как выбрать полезную и дешевую рыбу, рассказал врач

Научные исследования показали, что регулярное включение рыбы в рацион способствует увеличению продолжительности жизни, отметил кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский.

«Употребление рыбы – один из секретов долгожительства. Это установили ученые, когда исследовали регионы с высоким процентом населения с продолжительностью жизни свыше 90 лет. Именно рыба и морепродукты являются тем священным Граалем, который позволяет долго жить. Почему так? Дело в составе жиров. Жиры в рыбе и морепродуктах очень полезны, они препятствуют развитию онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также появлению избыточного веса», – объяснил Андрей Бобровский.

Почти любая рыба полезна для здоровья, но некоторые ее сорта достаточно дороги, продолжил врач в интервью радио Sputnik. Он рекомендует ориентироваться на оптимальное соотношение цены и качества.

«Рыба разнообразна, и польза, которую она может принести организму, тоже разнообразна. Понятно, что чем больше разной рыбы вы употребляете, тем лучше, но есть правило четырех "с". То есть я советую употреблять сардину, салаку, сельдь и скумбрию. Обращайте внимание в магазинах на такую рыбу. Вся рыба на "с" особенно полезна и чаще всего отличается оптимальным сочетанием цены и качества. При желании можно найти и дорогую рыбу на "с", но это не обязательно», – заключил Андрей Бобровский.