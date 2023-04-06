Общество

Средняя предлагаемая зарплата в Псковской области с марта 2021 года увеличилась на 4500 рублей

За месяц в Псковской области открыли на 8% больше вакансий, чем год назад. Сильнее всего за последний месяц возросло число вакансий в сферах «Страхование» (+187% год к году), «Юриспруденция» (+150%), «Искусство и масс-медиа» (+114%). Кроме того, местные работодатели увеличили на 45% по сравнению с весной 2022 года спрос на бухгалтеров. В целом в 13 из 28 профессиональных сфер Псковской области наблюдается рост спроса на новый персонал.

По данным сервиса hh.ru, наименее активно работодатели нанимают в последнее время работников в сфере госслужбы (-53% новых вакансий по сравнению с началом 2022 года), специалистов в сферах рабочего персонала (-20%), закупок (-17%) и строительства (-13%).

«Средняя предлагаемая зарплата в Псковской области с марта 2021 года увеличилась на 4 500 рублей и составляет 41 500 рублей. В то же время недавний опрос hh.ru показал, что 40% жителей Псковской области, которые находятся сейчас в поиске работы, готовы снизить свои зарплатные ожидания ради гарантированного трудоустройства в короткие сроки. Это на 5% больше, чем весной 2022 года. Отметим, что средняя ожидаемая зарплата в Псковской области сейчас на уровне 38 000 рублей. При этом 9% жителей признаются, что у них уже есть подработка помимо основной работы, а 48% жителей ее активно ищут. По сравнению с прошлым годом потребность в подработке у местных жителей выросла на 5%», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.