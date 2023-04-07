Общество

Жюри кастинга фестиваля красоты представили в Великих Луках

Жюри кастинга фестиваля красоты представили в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Кастинг состоится сегодня в 19.30 в кафе SHISHKI. В качестве жюри кастинга будут представлены:

директор конкурса - Николай Королев;

Mrs GrandMa Planet 2020 - Светлана Шумейко;

«Миссис Великие Луки 2022» - Надежда Макаренко;

«Мисс Великие Луки 2022» - Анастасия Сапожникова;

«Миссис Великие Луки 2021» - Светлана Фетисова;

«Мисс Великие Луки 2021» - Екатерина Качанова;

«Мисс Псков 2022» - Варвара Амелина;

«Гран-при Миссис Великие Луки 2021» - Юлия Жукевич;

вторая «вице-миссис Великие Луки 2022» - Антонина Спиридонова.

Прием заявок на кастинг продолжается. Получить подробности и записаться можно в сообщениях группы в социальной сети «ВКонтакте» или по телефону 8-911-350-19-14.