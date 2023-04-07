Жюри кастинга фестиваля красоты представили в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
Кастинг состоится сегодня в 19.30 в кафе SHISHKI. В качестве жюри кастинга будут представлены:
- директор конкурса - Николай Королев;
- Mrs GrandMa Planet 2020 - Светлана Шумейко;
- «Миссис Великие Луки 2022» - Надежда Макаренко;
- «Мисс Великие Луки 2022» - Анастасия Сапожникова;
- «Миссис Великие Луки 2021» - Светлана Фетисова;
- «Мисс Великие Луки 2021» - Екатерина Качанова;
- «Мисс Псков 2022» - Варвара Амелина;
- «Гран-при Миссис Великие Луки 2021» - Юлия Жукевич;
- вторая «вице-миссис Великие Луки 2022» - Антонина Спиридонова.
Прием заявок на кастинг продолжается. Получить подробности и записаться можно в сообщениях группы в социальной сети «ВКонтакте» или по телефону 8-911-350-19-14.