Общество

Мошенники стали похищать деньги россиян при помощи QR-кода

Дистанционные мошенники стали похищать деньги россиян при помощи QR-кода, который жертвы передают им сами, сообщается в официальном Telegram-канале Центрального банка России.

В ряде банков теперь доступен QR-код, который клиент может самостоятельно сгенерировать на необходимую сумму, а после поднести к сканеру в банкомате и получить наличные, уточняет FlashNord.

Мошенники стали звонить россиянам и представляться сотрудниками банка. Затем злоумышленники сообщают о якобы несанкционированном запросе на снятие денег. Для отмены операции они просят прислать QR-код. Заполучив его, мошенники снимают наличные с карты жертвы.

Россиян призывают не хранить изображение QR-кода в телефоне или в распечатанном виде, а также никому его не пересылать и не передавать.

Ранее сообщалось, что в период с 27 марта по 2 апреля 22 жителя Псковской области стали жертвами преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий. Происшествия зарегистрированы на территории Пскова, Великих Лук, в Новосокольническом, Печорском, Пыталовском и Себежском районах.