Происшествия

Мошенники за неделю обогатились за счет псковичей более чем на 10 млн рублей

22 жителя Псковской области стали жертвами преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий в период с 27 марта по 2 апреля. Происшествия зарегистрированы на территории Пскова, Великих Лук, в Новосокольническом, Печорском, Пыталовском и Себежском районах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Потерпевшим причинён ущерб на различные суммы (от 12 тысяч до 2,8 млн рублей), а всего на сумму свыше 10,5 млн рублей.

Мошенники представлялись сотрудниками правоохранительных органов или работниками банков, сообщали потерпевшим информацию о попытках оформления от их имени кредитов, для предотвращения последствий которых обманутые граждане переводили свои деньги на так называемые «безопасные» счета, указанные преступниками. Помимо этого, некоторые пострадавшие дополнительно оформляли на свое имя кредиты, деньги от получения которых также переводили на указанные якобы «безопасные» банковские счета.

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Кроме того, преступниками для обмана использовались такие поводы как продажа различных товаров, разработка программного обеспечения, заработок в Интернете.

По данным фактам территориальными подразделениями УМВД России по Псковской области возбуждено и расследуется 22 уголовных дела.

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В прокуратуре напомнили, что при поступлении сомнительных звонков необходимо незамедлительно прервать разговор, не совершать по указанию неизвестных, представившихся работниками банка или сотрудниками правоохранительных органов, никаких операций по переводу собственных денег и оформлению кредитов, не разглашать личные данные и номера банковских счетов.

Также не стоит доверять рекламным объявлениям, обещающим быстрое обогащение.

«В случае совершения в отношении вас противоправных действий немедленно обратитесь в полицию, приняв меры по сохранению информации, подтверждающей общение с преступниками», - призвали в прокуратуре.