Николай Королев: Время дискотек прошло

Культуру дискотек сменила культура баров, общения и интеллектуальных игр. Такое мнение высказал организатор конкурсов красоты, ведущий концертов, свадеб и банкетов, директор продюсерского центра «Королев продакшн» Николай Королев в программе «Чай втроем» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он уточнил, что сейчас изменились и активности людей на вечеринках, конкурсы из прошлого считаются пошлыми. Внимание людей сместилось в сторону общения и интеллектуальных игр без особенной активности (например, квиз).