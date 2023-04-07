Общество

Николай Королев: Время дискотек прошло

Культуру дискотек сменила культура баров, общения и интеллектуальных игр. Такое мнение высказал организатор конкурсов красоты, ведущий концертов, свадеб и банкетов, директор продюсерского центра «Королев продакшн» Николай Королев в программе «Чай втроем» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы пришли к барам. Бар – это место, где ты общаешься, и где есть возможность немножко потанцевать. Даже дискотеки, которые сейчас есть, работают в формате баров. Основной тренд – это общение по интересам, в компании, просто выйти, показать новые сапоги. Мне кажется, да, время дискотек прошло», – рассказал Николай Королев.

Он уточнил, что сейчас изменились и активности людей на вечеринках, конкурсы из прошлого считаются пошлыми. Внимание людей сместилось в сторону общения и интеллектуальных игр без особенной активности (например, квиз).