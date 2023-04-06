Общество

Шоу «Союза чемпионов» фигуриста Евгения Плющенко в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

«Союз чемпионов» фигуриста Евгения Плющенко представил программу «Русские Сезоны» в Пскове в Ледовом дворце 6 апреля.

В шоу звучала музыка русских композиторов (Чайковский, Рахманинов, Римский-Корсаков и другие). Участие приняли известные российские фигуристы: Евгений и Александр Плющенко, Александра Трусова и Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев, Александр Самарин и Марк Игнатов. Также воспитанники академии фигурного катания «Ангелы Плющенко»: Софья Муравьева, Вероника и Алена Жилины, Софья Титова и другие.

Масштаб шоу дополнили балет и синхронное катание на льду. Фоторепортаж Вадима Боченкова.