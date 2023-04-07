Почти 80 человек избавились от коронавируса в Псковской области за сутки

79 человек избавились от коронавируса в Псковской области за сутки, всего – 126 398, сообщается в официальном Telegram-канал региона.
Выявили 41 новый случай заражения коронавирусом, с начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 128 829 раз. Умерли из-за коронавируса 1 969 человек.
Статистика по муниципалитетам:
- Псков – 42924/23
- Великие Луки –18365/4
- Бежаницкий район –1652/0
- Великолукский район –2900/3
- Гдовский район –2274/0
- Дедовичский район –3149/3
- Дновский район –1038/0
- Красногородский район –1149/0
- Куньинский район –1084/0
- Локнянский район –1237/0
- Невельский район –5736/1
- Новоржевский район –1378/0
- Новосокольнический район –3352/0
- Опочецкий район –3946/0
- Островский район –6170/2
- Палкинский район –1317/0
- Печорский район –3067/2
- Плюсский район –2025/1
- Порховский район –4658/2
- Псковский район –9899/0
- Пустошкинский район –1623/0
- Пушкиногорский район –1915/0
- Пыталовский район –1948/0
- Себежский район –3043/0
- Стругокрасненский район –2184/0
- Усвятский район –750/0