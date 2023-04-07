Общество

Почти 80 человек избавились от коронавируса в Псковской области за сутки

79 человек избавились от коронавируса в Псковской области за сутки, всего – 126 398, сообщается в официальном Telegram-канал региона.

Выявили 41 новый случай заражения коронавирусом, с начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 128 829 раз. Умерли из-за коронавируса 1 969 человек.

Статистика по муниципалитетам: