Общество

Порховским школьникам напомнили об опасности синтетических наркотиков

Начальник Псковского линейного отдела МВД России на транспорте полковник полиции Сергей Титов провел профилактические лекции среди учеников 9-11 классов средней общеобразовательной школы №1 города Порхова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в линейном отделе.

Фото здесь и далее: Псковский линейный отдел МВД России на транспорте

Главная цель лекций – профилактика распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение фактов вовлечения подростков в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков.

При проведении мероприятия были затронуты темы употребления и распространения несовершеннолетними наркотических средств. Также подросткам разъяснили, почему так опасны синтетические наркотики.

«Полковник полиции Сергей Титов при проведении лекций особое внимание уделил такому звену в наркобизнесе, как "закладчики". Акцент на этой теме был сделал в связи с тем, что подростки больше всего подвержены вовлечению в такую преступную цепочку», - рассказали в полиции.

Начальник линейного отдела продемонстрировал фильм, который был снят на основе реальных фактов, выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств на территории Псковской области.

В конце встречи старшеклассникам вручили тематические памятки, а также рассказали об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних и напомнили о правилах безопасности поведения на объектах железнодорожного транспорта.