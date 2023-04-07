Общество

Лучших учителей и воспитателей определят в Псковской области

В Псковской области готовятся к старту региональные этапы всероссийских конкурсов «Учитель года России — 2023», «Воспитатель года России — 2023» и «Учитель-дефектолог России — 2023».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального правительства, торжественное открытие мероприятий состоится 10 апреля в Псковской инженерно-лингвистической гимназии. В этот же день начнутся первые конкурсные испытания по направлениям.

В областном этапе всероссийского конкурса «Учитель года России — 2023» участвуют 33 педагога из разных районов Псковской области. За звание лучшего воспитателя года России в 2023 году на областном уровне поборются 34 человека. Свои умения на региональном этапе всероссийского конкурса профмастерства «Учитель-дефектолог России — 2023» проявят 19 участников.

Победители областного этапа представят регион на федеральном уровне.

Всероссийские профессиональные конкурсы в России проводятся с целью выявления талантливых учителей, воспитателей и профессиональных мастеров, их поддержки и поощрения, повышения социального статуса педагогической (наставнической) профессии, распространения педагогического опыта лучших представителей профессий в соответствии с современными тенденциями развития российского образования.

В 2023 году конкурсы организованы и проводятся в рамках объявленного президентом России Года педагога и наставника.