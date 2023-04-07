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Общество

Фестиваль национальной кухни представителей разных народов пройдет в Пскове 27 мая

08.04.2023 18:18|ПсковКомментариев: 0

Семейное мероприятие «Моя еда» пройдет в парке «Строителей» в Пскове 27 мая. Об этом в своём еженедельном видеообращении сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Оно будет посвящено традициям национальной кухни представителей разных народов, проживающих на территории нашего региона. Все желающие смогут попробовать блюда татарской, белорусской, еврейской, армянской, дагестанской кухни, а также кухни народа сето. Уверен, мероприятие будет красочным и интересным», – отметил Михаил Ведерников.

По итогу праздника видеоролики с рецептами национальных блюд появятся в социальных сетях проекта.

Теги: #фестиваль #еда
Источник: Псковская Лента Новостей
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